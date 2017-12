Deense drugsdealer met 1.000 joints op zak kent verschil niet tussen taxi en combi

Een Deense drugsdealer met duizend joints op zak heeft zich behoorlijk vergist: hij dacht in een taxi te stappen, maar het voertuig in kwestie was een politiewagen. Dat meldt de Deense politie.

“Gisterenavond stapte een cannabis-dealer uit Christiania die snel thuis wilde raken in een taxi. Hij stond voor een grote verrassing toen hij zich realiseerde dat hij eigenlijk in een politiewagen was gestapt”, tweette de politie van Kopenhagen. “De agenten waren blij om hem te zien, want hij had ongeveer 1.000 joints op zak.”

I går nat ville en hashhandler fra Christiania hurtigt hjem og han satte sig i en taxa. Overraskelsen var stor, da han opdagede, at det var en politibil han var steget ind i. Betjentene var glade for at se ham, da han havde ca. 1.000 joints på sig. Han slap med en bøde #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 21 december 2017

De man uit Christiana, de autonome hippiewijk van Kopenhagen, werd prompt gearresteerd. Oorspronkelijk liet de politie weten dat de man ervan af zou komen met een boete, maar intussen werd duidelijk dat hij toch een gevangenisstraf zou riskeren. De maximumstraf zou hem acht jaar cel kunnen opleveren. Het is onduidelijk of zijn visuele verwarring werd veroorzaakt door consumptie van zijn koopwaar.