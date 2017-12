Vrouw wast haar kussensloop vijf jaar lang niet. Tot ze haar ogen niet meer kon openen

Een Chinese vrouw heeft bewezen waarom je je beddengoed toch best regelmatig ververst: mevrouw Xu, die haar kussensloop al vijf jaar niet meer gewassen had, kon onlangs haar ogen niet meer openen door de honderden mijten die zich hadden genesteld in haar wimpers.

Mevrouw Xu had al twee jaar last van tranende ogen, een aanhoudende ergernis die ze bestreed met druppeltjes van bij de drogist. Tot ze haar ogen zelfs niet meer kon openen, en de vrouw niet anders kon dan een specialist te raadplegen. In een ziekenhuis in de Chinese miljoenenstad Wuhan stelden die vast dat de wimpers van hun patiënte overwoekerd waren door mijten. In sommige haarzakjes hadden zich zelfs meer dan tien parasieten genesteld.

Eerst dachten de artsen aan een gebrek aan persoonlijke hygiëne als oorzaak, maar na ondervraging bleek dat de vrouw al vijf jaar op dezelfde kussensloop sliep, zonder die ook maar één keer te hebben gewassen. De pijnlijke diagnose luidde: blefaritis én conjunctivitis. Lees: ontstoken oogleden waar de wimpers zijn ingeplant, én een ontstoken bindvlies waar het oogwit het ooglid ontmoet.

Na behandeling kon de vrouw het ziekenhuis verlaten, met de dwingende raad haar beddengoed toch af en toe te vervangen...