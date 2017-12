Stormloop op kleine woningen verwacht door afschaffing groot en klein beschrijf

Door de aanpassing van de registratierechten – waarover de Vlaamse regering vrijdagnacht besliste – verwacht de immosector dat veel meer mensen een woning van minder dan 200.000 euro zullen kopen. In die categorie betaal je immers in de toekomst geen registratierechten meer op de eerste schijf van 80.000 euro.

LEES OOK. Vlaamse regering schaft klein en groot beschrijf af: dit verandert er

Wie in Vlaanderen een huis wil kopen, zal zich voor de registratierechten niet meer moeten baseren op het verouderde kadastraal inkomen en het groot of klein beschrijf. In de toekomst bepaalt de aankoopprijs de hoogte van de registratierechten. Die zullen voor alle gezinswoningen 7 procent bedragen. Vandaag is dat 10 procent voor woningen met een kadastraal inkomen (KI) hoger dan 745 euro en 5 procent voor een huis met een lager KI.

Voor bescheiden woningen zullen op de eerste schijf van 80.000 euro geen registratierechten moeten worden betaald. Onder een bescheiden woning verstaat de Vlaamse regering een huis onder de 200.000 euro. Voor woningen of appartementen in de kernsteden of in de Vlaamse rand mag de verkoopprijs zelfs 220.000 euro zijn om van de korting te kunnen genieten.

Op een huis van 200.000 euro zal zo nog 8.400 euro registratie moeten worden betaald, of 4,2 procent van de totaalsom. “Daardoor betaal je dus minder dan dat je vandaag zelfs in klein beschrijf zou betalen”, zegt John Romain van Immotheker. “Dat zal er zeker voor zorgen dat meer jongeren, alleenstaanden en kleinere gezinnen toegang zullen vinden tot die woningen.”

Aankoop uitstellen

Notaris Bart Van Opstal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat verwacht dat er daarom de komende maanden veel mensen de aankoop van een kleine woning zullen uitstellen tot de regeling van kracht is. “Maar daarna zullen er meer mensen een woning kopen, ook zij die dat in de huidige regeling nooit hadden gedaan.”

Volgens minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) is het de bedoeling dat de regeling voor de zomer van start gaat. “Voor ons is het van groot belang dat we snel een exacte datum krijgen, alsook dat we weten of het de datum van de ondertekening van de akte of van het compromis zal zijn die telt ”, zegt Van Opstal. “We krijgen nu al veel vragen van cliënten die zich afvragen of ze een aankoop kunnen uitstellen.”

Voor conclusies over de woningprijzen die verkopers kunnen vragen, is het volgens zowel Romain als Van Opstal nog te vroeg. Er zijn ook te veel andere factoren die meespelen, zoals de rente. “Het kan wel dat huizen van 170.000 naar 180.000 euro gaan door de nieuwe regeling”, zegt Romain. “Maar door de korting op de registratierechten zal er ook schroom zijn om een huis van rond de 200.000 euro over die hoge drempel te tillen.”

Extra korting

De 7 procent geldt enkel voor gezinswoningen: eigen, enige woningen, waar de koper binnen de twee jaar gaat in wonen. Voor tweede woningen, investeringswoningen of ander vastgoed zal je wel nog steeds 10 procent betalen. Dan kan je ook niet genieten van de korting voor een ‘Ingrijpende Energetische Renovatie’, die enkel mogelijk is bij gezinswoningen. Dat is een renovatie waarbij binnen de vijf jaar de verwarming, koeling of luchtcirculatie volledig vervangen wordt en er minstens 75 procent van de buitenschil wordt geïsoleerd. In dat geval betaal je niet 7 procent maar 6 procent registratierechten.