Producent roept nog meer mogelijk besmette babymelk terug wegens gevaar op salmonella

Het Franse Lactalis, ’s werelds grootste zuivelproducent, heeft nog eens 720 loten babymelkpoeder teruggeroepen. Een deel daarvan is ook in België op de markt. Het gevaar bestaat dat de baby salmonella oploopt. In Frankrijk zelf werden al 31 kinderen ziek.

De terugroepactie van Lactalis blijft maar uitbreiden. In totaal zijn er wereldwijd al meer dan 1.300 loten uit de rekken, goed voor in totaal “bijna 7.000 ton aan mogelijk besmette melk”, aldus het bedrijf. Oftewel alle producten die geproduceerd zijn in hun fabriek in Craon sinds februari.

De bal ging begin december aan het rollen toen de Franse autoriteiten merkten dat een opmerkelijk hoog aantal kinderen salmonella had gekregen. Al snel werd de link met Lactalis gelegd en de fabriek in Craon. Volgens de fabrikant liep het mis na verbouwingswerken in de eerste helft van 2017 in een toren die gebruikt wordt om het melkpoeder te drogen. Daar zou de bron liggen van de besmetting met de bacterie Salmonella Agona, een minder gevaarlijke variant van de ziekte.

Voorzorgsmaatregel

De productie is meteen stilgelegd en na een eerste terugroepactie hebben de Franse autoriteiten nu een algemenere gevraagd. “Het is vooral een voorzorgsmaatregel”, zegt woordvoerster Katrien Stragier van Voedselagentschap FAVV. In Frankrijk werden 31 kinderen jonger dan zes jaar ziek. Zestien van hen moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen aan de beterhand. In ons land is er nog geen weet van zieke kinderen. “Nu, de symptomen zijn braken, koorts, diarree en hoofdpijn. Die komen ook bij andere ziektes voor.”

De producten die in België uit de rekken worden gehaald, zijn poeders voor kinderen met specifieke aandoeningen. Het gaat om het Délical Maltodextridine-poeder van 350 g met de lotnummers 17C0012875, 17C0012854 en 17C0013166. Dat is een verrijkend poeder voor baby’s die te weinig aankomen. Eerder was ook al gevraagd de voeding voor PKU-patiënten van het merk Taranis NoPhenyl met de lotnummers 17C0012851, 17C0013308, LO20181003, LO20190117, en LO20190221 niet meer te consumeren en naar de apotheek terug te brengen.

Andere babyvoeding vormt geen risico, luidt het. Het FAVV test standaard op salmonella in babyvoeding. De afgelopen drie jaar werden daarvoor al bijna 1.000 stalen onderzocht, allemaal negatief.