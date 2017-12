Francky Dury reageert na dramatische reeks: “Kon al twee keer ontslagen zijn”

Francky Dury ging opnieuw kopje onder met Zulte Waregem, dit keer op het veld van Moeskroen. Essevee blijft zo achter met een beschamende 4 op 36 en voor de laatste overwinning moeten we al teruggaan tot eind oktober. Maar de trainer voelt het ondanks die dramatische reeks nog niet warm worden onder zijn voeten. “Met zo’n cijfers kan je als trainer al twee keer ontslagen worden, maar ik zit in een andere situatie.”

De sterren leken vanavond in eerste instantie nog goed te staan voor Zulte Waregem na een vroege goal van Davy De fauw. Maar twee doelpunten van Moeskroen zorgden voor een nieuwe nederlaag. “We hebben kansen gehad om de 0-2 te maken, maar gaandeweg verliezen we de slag om het middenveld en in de tweede helft worden we overklast op kracht”, analyseert trainer Dury achteraf. “We komen wat vertrouwen en kracht te kort.”

Zulte Waregem blijft zo op de dool met slechts vier punten uit de laatste twaalf wedstrijden. Dury: “Ik ben een winnaar en ik geef me niet zo snel gewonnen. Ik ga eerlijk zijn: met 4 op 36 kun je al twee keer ontslagen worden. Ik zit in een andere situatie, maar dat betekent niet dat ik er niet mee bezig ben.”

Geen week vakantie

Door de overwinning van KV Kortrijk springen de streekrivalen nu over Essevee in het klassement. Het wintermercato wordt cruciaal, vind ook Dury. “Ik wil eerst december goed doorkomen en dan aan transfers denken. Transfers hebben we bovendien in de zomer niet gedaan. We moeten versterkingen hebben voor we op stage vertrekken op 5 januari. Dan moeten we hopen dat we een heel goeie stage hebben. We zullen moeten werken tot de brokken er vanaf vliegen.”

Want deze situatie zijn ze niet gewoon aan de Gaverbeek. Iin die rechterkolom staan, geeft een oncomfortabel gevoel. Je kijkt naar beneden en er zijn maar tien matchen meer. Er moet toch ergens een kaarsje branden om Zulte Waregem er weer bovenop te helpen. Dat we zo snel mogelijk weer ons ritme vinden. Ik heb straks een week vakantie, maar dat zal een week hard werken worden.”