Het lijkt stilaan een gewoonte te worden: hoe later we naar de winkel kunnen, hoe liever we het doen. Ook dit weekend draaien winkels en supermarkten op volle toeren, en de klanten blijven maar toestromen. Wij trokken de Antwerpse Meir op, en vroegen enkele shoppers waarom ze nu pas hun kerstinkopen doen. Dit weekend is meteen ook goed voor een nieuw elektronisch betaalrecord.