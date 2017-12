Teleurgestelde Clement: “We wilden té graag scoren”

Een diep teleurgestelde Philippe Clement zag zijn debuut in eerste instantie verknald door ref Boterberg die niet had ingegrepen bij de eerste goal na voorafgaande fout van Perbet. “We waren nochtans goed begonnen. Maar na die goal viel het helemaal stil: te slap, heel veel twijfel, te weinig drive...”

Verontrustend weinig kwaliteit ook. “Maar ik zag na de rust toch een ander gezicht van Genk. Toen stonden de spelers die het voortouw moesten nemen wel op. En toen zag je ook de supporters zich achter de ploeg scharen. Maar we konden het niet afmaken. En in slotminuut wreekte zich dan onze mentaliteit. We wilden te graag scoren en iedereen liep naar voor. De mentaliteit was groter dan het verstand.”