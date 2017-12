“Ex-club wil bondscoach Martinez na WK met Rode Duivels terughalen”

Volgens de Welshe website Wales Online wil Swansea City Belgisch bondscoach Roberto Martinez terughalen naar Engeland. De Britse eersteklasser zit in degradatienood en zette vorige week trainer Paul Clement op de keien. De Spanjaard wil echter van geen onmiddellijke terugkeer weten voor het WK in Rusland. Maar daarna wil hij er wel over nadenken.

Roberto Martinez belandde bij Swansea in 2007. De succesvolle samenwerking tussen de Spanjaard en de Zwanen zou uiteindelijk twee jaar duren voor hij overstapte naar Wigan. Tegenwoordig gaat het de Engelse Premier League-club minder voor de wind. De clubleiding zette een week geleden trainer Paul Clement op straat en is nu bezig met het opmaken van een shortlist van mogelijke opvolgers.

Opvallende naam daartussen: Roberto Martinez. Er is zelfs al contact geweest tussen de club en de coach van de Rode Duivels, maar Martinez heeft laten weten dat een terugkeer vóór het WK in Rusland niet aan de orde is. Maar volgens Wales Online zou de ploeg uit South Wales een interim-coach kunnen aanstellen voor de rest van dit seizoen, zodat Martinez na het WK toch zou komen.

Ideaal is dat scenario uiteraard niet voor de club die tegen de degradatie vecht. “Want stel dat Swansea toch naar de Engelse tweede klasse zakt, zou dat voor een mogelijke u-turn kunnen zorgen bij Martinez”, denkt Wales Online. Daarom is het management ook gesprekken aan het voeren met andere kandidaten. Frank De Boer, die afgelopen seizoen al ontslagen werd bij Crystal Palace na een dramatische competitiestart, hoort daarbij.