De zwangerschap van Valérie werd een nachtmerrie: ze verloor kindje en moest zelf vechten voor haar leven

Een van de meest aangrijpende momenten tijdens de Warmste Week van Studio Brussel speelde zich zaterdagavond af, toen Valérie na een lange wandeltocht een liedje kwam aanvragen. De vrouw had er een lijdensweg opzitten de voorbije negen jaar, vertelde ze.

Samen met 66 andere stappers was Valérie naar het domein Puyenbroeck in Wachtebeke gestapt, een tocht van 20 kilometer, om het geld in te dienen dat ze ingezameld had voor de vzw Transplantoux. Die mensen sensibiliseert rond transplantaties, mensen ondersteunt na een transplantatie en ook het wetenschappelijk onderzoek ernaar steunt. Samen met vrienden, familie en sympathisanten leverde de gesponsorde tocht 4.317 euro op.

De keuze voor de vzw Transplantoux was evident voor Valérie, zo vertelde ze aan de micro van Linde Merckpoel. “In april zal het negen jaar geleden zijn dat ik naar het ziekenhuis ging, eigenlijk om te bevallen. Daarbij zijn complicaties opgetreden en uiteindelijk ben ik in een zware coma beland. Toen ik wakker werd, bleek dat ik mijn kindje had moeten afgeven en dat ik een nieuw hart nodig had. Ze vertelden me dat ik op de donorlijst gezet was. Ik had toen een kunsthart.”

Gelukkig voor Valérie kwam dat nieuwe hart er en voelt ze zich nu weer goed. Sinds ze haar nieuw hart kreeg, schuwt Valérie bovendien de uitdagingen niet. “Drie jaar geleden ben ik de Mont Ventoux opgefietst”, vertelt ze, “en dit jaar opgewandeld.”

Bekijk hier het aangrijpende verzoek van Valérie tijdens de Warmste Week van Studio Brussel.