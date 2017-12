Nachtelijke partnerruil tussen vier twintigers loopt verkeerd af

Twee mannen zijn opgepakt nadat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag waren ingereden op de liefdesrivaal van een van de twee, die met diens partner naar huis was gegaan. Het was het gevolg van een partnerruil na een hete nacht, meldt RTL.

Het ongeval deed zich zaterdagochtend rond 9 uur ’s ochtends voor op de Dave-straat in Namen. Een wagen met twee inzittenden reed er in op een andere man en snelde meteen weg. Al snel bleek het niet om zomaar een ongeval te zijn, maar wel een bewuste aanrijding nadat een partnerruil uit de hand gelopen was.

De vier betrokkenen, allemaal twintigers, waren vrijdagavond samen uitgegaan. Waar ze precies naartoe zijn gegaan, is de politie niet duidelijk, maar zeker is wel dat het er heet aan toe ging en er heel wat alcohol en cocaïne in het spel was. “We hebben meerdere foto’s waarop de vier elkaar kussen en in zwoele posities te zien zijn”, aldus de procureur-generaal bij RTL.

Toen de bestuurder van de wagen, geboren in 1996, besloot om van partner te wisselen met het slachtoffer, kreeg hij daar spijt van en zette hij de achtervolging in. Dat leidde tot de aanrijding en de uitgedeelde slagen.

De twee inzittenden van de auto konden opgespoord en ingerekend worden door de politie. Er is een onderzoeksrechter aangesteld om de moordpoging, waardoor het slachtoffer tien dagen werkonbekwaam is, te onderzoeken. De man liep bij de aanrijding verwondingen op aan zijn knie, waarna hij ook nog enkele slagen te verduren kreeg van de daders.