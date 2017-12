Met deze tips hou je de inbrekers buiten tijdens de feestdagen

De feestdagen zijn een bijzonder populaire periode voor inbrekers omdat veel mensen hun huis onbeheerd achterlaten om met familie of vrienden te tafelen. Hou er rekening mee, raadt de politie aan, en verstop je meest waardevolle bezittingen goed.

Geld, juwelen en multimediaspullen blijven het meest in trek bij inbrekers die meestal volgens een vast patroon te werk gaan. Ze dringen de woning binnen en beginnen met het doorzoeken van de slaapkamer, vervolgens het bureau en de kasten boven en dan pas beginnen ze aan de woonkamer. Ze volgen een vast stramien, want uit ervaring weten ze waar mensen de spullen verstoppen waar zij net in geïnteresseerd zijn.

Diepgevroren buit

“Dieven hebben weinig tijd en blijven maximum een paar minuten in uw woning. Verstop daarom alles op de minst voor de hand liggende plaatsen”, zegt Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad waar ze het aantal inbraken de jongste weken spectaculair zagen stijgen. “Verstop dus geen geld tussen de bevroren kippen of kroketten in de diepvriezer. Vroeger lukte dat maar dat geheimpje is al lang bekend bij inbrekers. Verspreid het beter over verschillende plaatsen. Of beter nog, zorg dat u niet te veel cash in huis hebt of stop het in een verankerde kluis.”

Ook af te raden zijn bureauladen of -kasten, juwelenkistjes in de slaapkamer of badkamer, tussen kledij of in de onderste lade van kasten omdat daar altijd eerst wordt gezocht. Leg ook de kerstpakjes niet al te zichtbaar onder de kerstboom, want een dief kijkt meestal eerst via het raam naar binnen.

Wanneer komen dieven inbreken?

Inbrekers slaan het meeste toe in de vooravond. Dus niet ’s nachts als we slapen, zoals we wel eens denken. Zeker tijdens de eindejaarsperiode, als het vroeg donker wordt, is de vooravond ideaal. Bijvoorbeeld als we de kinderen aan de schoolpoort halen of als we nog niet thuis zijn van het werk. De inbrekers zijn er dan zeker van dat er nog niemand thuis is.

Hoe komen ze onze woning binnen?

Via de deur of via niet goed afgesloten ramen. Ook de verandadeur is meestal vrij gemakkelijk te openen als die niet extra beveiligd is.

Hoe kan je je voorbereiden?

*Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van iedereen rondslingeren. Denk maar aan laptops, tablets of het hoverboard van zoonlief. Berg ze op, en dat geldt ook voor opvallende pakjes onder de kerstboom.

*Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen en noteer de serienummers. Hou ook de facturen bij, die zijn niet enkel handig als er iets stukgaat maar ook als aankoopbewijs. Noteer bij de aankoop de referenties en maak een foto. Op die manier kan de politie uw goederen gemakkelijker aan u teruggeven wanneer ze teruggevonden worden.

*Zet de kartonnen verpakking van uw nieuwe toestellen niet ruim op voorhand aan de deur, anders zien inbrekers al snel wat ze bij u kunnen stelen.

*Doe altijd de ramen en deuren op slot. Ook als u maar voor even afwezig bent, inbrekers hebben namelijk maar enkele minuten nodig om hun slag te slaan. Laat uw ramen niet op kiepstand staan.

*Help de inbrekers niet. Dat klinkt evident, maar toch laten mensen vaker de ladder staan in de achtertuin. Doe ook het tuinhuis of het opberghok op slot: een gereedschapskist vormt de ideale hulp als de dief een deur of raam probeert te forceren.

*Geef uw woning een bewoonde indruk wanneer u met vakantie vertrekt: vraag aan een buur of familielid om de brievenbus leeg te maken, het gras te maaien of de rolluiken op en af te laten.

*Meld ieder verdacht element in uw straat of bij uw buren aan de politie.

Verdachte geluiden in huis?

Wanneer je thuis bent en je verdachte geluiden hoort, dan volstaat het meestal het licht aan te steken of lawaai te maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te worden.

Indien een confrontatie toch plaatsvindt doet dan het volgende:

*Tracht kalm te blijven

*Geef bij een confrontatie wat de dief vraagt en geef wat hij wil

*Vermijd een gevecht aan te gaan

*Probeer de dader zo goed mogelijk te observeren om de politiediensten een degelijke beschrijving te kunnen geven

*Verwittig daarna zo vlug mogelijk de politie en maak een lijst op van wat gestolen is. Geef de diefstal ook aan bij je verzekeringsmaatschappij.