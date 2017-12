Pas achtste na twintig speeldagen maar Sa Pinto is duidelijk: “Standard is de beste ploeg van België”

Het was alweer niet het weekend van Standard. De Rouches modderen al het hele seizoen aan en konden de thuiswedstrijd tegen STVV niet winnen na een goal in de extra tijd van Roman Bezus. En toch gelooft trainer Ricardo Sa Pinto rotsvast in zijn team: “Standard is de beste ploeg van België”, aldus de Portugees.

Het was een dolle slotfase op Sclessin die besliste over de wedstrijd tussen Standard en STVV. Razvan Marin leek de Rouches richting de top zes te schieten maar na een ‘olympisch doelpunt’ van Bezus bleef de thuisploeg steken op 1-1. Goed voor een achtste plaats na twintig speeldagen met 26 punten en een negatief doelsaldo (-3) voor Standard.

“We hadden niet gehoopt op dit einde van de wedstrijd, want we willen altijd winnen”, zei Sa Pinto na afloop. “We controleerden het grootste deel van de partij en waren de betere ploeg. STVV vocht en speelde goed georganiseerd. Ze maakten goed gebruik van onze fouten, want ze hebben snelle aanvallers. We doen het dan uitstekend en scoren, maar krijgen dan een goal tegen op een directe corner… We verdienden de drie punten maar het zal zo zijn. Spijtig genoeg.”

Het geloof in zijn team blijft groot bij de Portugees. “We werken elke dag heel hard om zowel offensief als defensief beter te worden. Natuurlijk willen we meer kransen krijgen en doelpunten scoren. We weten ook wel dat onze cijfers niet geweldig zijn. Standard is een topclub en voor mij de beste ploeg in België. Als teams naar Luik komen, respecteren ze ons. Ze zijn gemotiveerd om ons te verslaan. Sommige spelers denken dat als ze een goede match spelen, wij ze naar Standard kunnen halen. Dat is normaal, dat is voetbal. Wij moeten gewoon blijven werken. Ik ben trots op mijn team”, aldus Sa Pinto.