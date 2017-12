Spaanse pers amuseert zich met Real en Benzema na verloren Clásico, sterspeler haalt uit richting fans

Real Madrid beleefde zaterdag een vreselijke namiddag. De Koninklijke ging voor eigen publiek met 0-3 onderuit tegen grote rivaal FC Barcelona in de 175e Clásico. Daar werd in de Spaanse pers uiteraard uitvoerig over nagekaart. Ondertussen haalde Marcelo uit naar zijn eigen fans. Voetbalgekte in Spanje, heerlijk!

Bij Sport waren ze in feeststemming en wensten ze Real Madrid een “Vrolijk Kerstfeest”.

Bij Mundo Deportivo concentreerden ze zich dan weer vooral op de voorsprong die FC Barcelona nu al heeft opgebouwd ten aanzien van Real Madrid: 14 punten.

En dan was er ook nog Marca, dat zich vooral vragen stelde bij de aanpak van Real-trainer Zinédine Zidane met de kop: “In de hoek om na te denken”.

Zidane mocht het na de wedstrijd al komen uitleggen. “We begonnen zeer goed, de eerste helft ging gelijk op. Het is dus wel een nederlaag die pijn doet. Dit is moeilijk om te verwerken, maar zo gaat het nu eenmaal in het voetbal. Kovavic in de basis? Wel, ik moet keuzes maken. Het idee was om Messi goed in de gaten te houden en Mateo deed dat zeer goed.”

“Rood voor Carvajal? Dat was vervelend”, gaf de Fransman toe. “Als je iets gepland hebt, gooit zoiets de wedstrijd helemaal om. We verdedigden sowieso slecht bij de eerste tegengoal. Het komt aan op details op dit niveau, maar we mogen niet opgeven. De titelstrijd is nog niet voorbij, wat vele mensen daar ook over mogen denken!”

Foto: AFP

Drama, drama, drama

Zidane mocht zijn kalmte dan wel bewaard hebben, twee van zijn spelers deden dat niet. Zij het om uiteenlopende redenen. Aan de ene kant was er Isco. De Spanjaard moest bij de start tevreden zijn met een plaats op de bank ten voordele van Kovacic. Hij mocht wel beginnen opwarmen maar na de rode kaart van Carvajal ging hij gewoon weer zitten na de invalbeurten van Nacho, Gareth Bale en Marco Asensio. Cadena CER dacht gezien te hebben dat Isco gefrustreerd was en weigerde om nog voort op te warmen. Een verhaal dat snel werd opgepikt daar andere media in binnen- en buitenland.

Dat was echter niet naar de zin van de spelmaker, die op Twitter fors uithaalde. “Stop met het verspreiden van zever. Mijn twee ploegmaats (Bale en Asensio, red.) stonden klaar om in te vallen. Ik wist niet dat er vier wissels gemaakt konden worden.”

Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros... no sabía yo que sé podían hacer 4 cambios https://t.co/CFnYgNZcbM — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 23 december 2017

Aan de andere kant was er Marcelo. De Braziliaanse linksback was niet opgezet met de negatieve reacties van de supporters van Real Madrid en haalde serieus uit. “We hebben jullie de voorbije jaren zo verwend dat jullie denken dat we altijd moeten winnen”, zei Marcelo. “La Liga is de beste competitie ter wereld. Soms win je, soms verlies je. Barcelona heeft een voorsprong omdat ze meer wedstrijden hebben gewonnen, zo simpel is het. Maar niets is verloren. Ik geloof niet in mirakels maar wel in hard werken. We speelden een goede eerste helft, maar toen kregen we een goal tegen en kwamen we met tien te staan. Win dan maar eens van Barcelona...”

Foto: Photo News

Benzema

Bij Marca zochten ze naar schuldigen en ze kwamen al snel bij Karim Benzema terecht. Volgens de Spaanse krant heeft Real dringend een betere spits nodig. “Voetbal is een teamsport maar Real heeft nood aan een meer beslissende spits”, klinkt het. “Iemand met meer présence, more potentieel, meer van alles. Benzema heeft een geweldige baltoets, kwaliteit en spelinzicht, maar Real kan zich niet meer veroorloven om hem mee te nemen als een passagier. Zijn probleem is altijd geweest dat hij niet aanwezig is als hij de bal niet regelmatig aangespeeld krijgt. Of als hij geen zin heeft.”

“Benzema maakt het zijn tegenstrevers niet moeilijk en maakt zijn handen nooit vuil. In het kort: hij is geen Luis Suarez. Bovendien is hij niet langer een goalgetter. Zidane heeft alternatieven en moet die gebruiken om het team een boost te geven. Benzema mag niet langer spelers als Bale en Asensio op de bank houden. De fans floten hun nummer negen uit want ze zien dat hij niet meer top is. Een tijdje op de bank zitten kan geen kwaad.”

Marca weet dus dat de oplossingen voor de problemen bij Real bij Real zelf te vinden zijn. Al wordt er volgens de krant ook gekeken naar kansen in januari. Want de nieuwkomers van afgelopen zomer zaten zelfs niet in de selectie zaterdag. Denk maar aan spelers als Marcos Llorente, Borja Mayoral en Dani Ceballos. Een nieuwe spits en een middenvelder zouden wel eens gehaald kunnen worden, zegt Marca.