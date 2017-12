Vandalen zetten deel van Waals-Brabant zonder tv, telefoon en internet

Vandalen hebben zaterdagavond enkele kabels van Proximus doorgesneden, waardoor heel wat mensen in Waals-Brabant zonder televisie, telefoon en internet kwamen te zitten. Zondagmiddag zijn de problemen grotendeels opgelost.

De vandalen sloegen zaterdagavond rond 22 uur toe. Ze sneden kabels van Proximus door in Peruwelz en in Walhain, waardoor er een grote panne ontstond in Waals-Brabant. Heel wat mensen klaagden via Facebook en Twitter meteen omdat ze geen televisie, internet of telefoon meer hadden.

Proximus veronstschuldigde zich via sociale media en laat zondagvoormiddag weten dat de problemen grotendeels van de baan zijn.