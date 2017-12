Malaise bij Manchester United: Lukaku is boos, Mourinho geeft kritiek maar krijgt er ook, Giggs is slechtgezind

De supporters van Manchester United hadden zich de eindejaarsperiode heel wat anders voorgesteld. De Red Devils werden in de League Cup uitgeschakeld door Bristol City en verloren in de Premier League punten tegen tien Leicester City-spelers. Coach José Mourinho gaf en kreeg kritiek, maar ook Romelu Lukaku stond weer in de schijnwerpers.

Dertien punten. Zo groot is de achterstand van Man United op competitieleider Manchester City. De troepen van Mourinho gaven in Leicester een 1-2 voorsprong uit handen door een doelpunt in de extra tijd van Harry Maguire. Tot ongenoegen van de Portugees, die na afloop geen blad voor de mond nam.

“We hebben niet gewonnen omdat we ongelooflijke kansen hebben gemist. Die kansen waren echt een grap. We zijn gestraft door onze eigen fouten. We leden kinderlijk balverlies en we waren kinderachtig in hun en onze eigen zestien. Een half uur na onze tweede treffer is het een wedstrijd waarin we moeten uitlopen naar vier, vijf of zes doelpunten. Dit was zo’n makkelijke wedstrijd om te winnen voor ons, maar we hebben twee punten verloren. Dat is de realiteit.”

Jose Mourinho stormed out of his post-match press conference!



Bah humbug! pic.twitter.com/jnlrSecSfC — Goal (@goal) 24 december 2017

“Ik voel me super”

Mourinho werd ook gevraagd hoe hij zichzelf voelt. “Ik voel me geweldig”, zei de Portugees. “Het is een ding om je kwaad te maken als trainer, maar je kan je dan wel nog goed voelen als man. Ik voel me super, ik werk hard.”

Dat gelukkige gevoel verandert mogelijk als Mourinho zondag The Mirror leest. De Engelse krant komt namelijk met het nieuws op de proppen dat de clubleiding van United de contractverlenging van de Portugees eventjes in de koelkast heeft gestoken. Er zouden twijfels bestaan over zijn tactische aanpak en over zijn duurzaamheid. Mourinho bleef namelijk bij geen enkele club langer dan drie seizoenen.

United was van plan om zijn contract van drie jaar (tot 2019) te verlengen met een extra seizoen en hem daarbij een serieuze loonsverhoging tot 13,5 miljoen euro per jaar te geven. Dat plan lijkt nu even “on hold” te staan omdat de club gehoopt had dat Mourinho kon doen wat hij altijd deed in zijn tweede seizoen: de titel pakken. Maar met Man City al zover weg, lijkt die droom steeds minder realiseerbaar.

Lukaku en… Zlatan

Scoren lukte Romelu Lukaku zaterdag niet, maar verschillende supporters van de Red Devils waren behoorlijk onder de indruk van zijn contributies als targetspits. Op Twitter werd de Rode Duivel zelfs overladen met complimenten.

Feel sorry for Lukaku. His best game since arriving at Manchester United. Created countless chances and comes away empty handed. Cruel. — Liam Canning (@LiamPaulCanning) 23 december 2017

Romelu Lukaku has been downright brilliant tonight, clearly put in a lot of work into the other facets of his game & it's paying off. — Adam Joseph (@AdamJosephSport) 23 december 2017

Romelu Lukaku has been robbed of 3 assists today:



Played in Martial. No goal.

Played in Lingard. No goal.

Played in Mkhitaryan. No goal.#mufc — United Xtra (@utdxtra) 23 december 2017

You've got to feel for Mata & Lukaku, they were playing with 8 brainless idiots. — Maartial (@MaarMufc) 23 december 2017

The only two players that should bet let off the hook are Romelu Lukaku and Juan Mata. Both were superb tonight. Not their fault Manchester United have dropped points. #FullTimeLiam — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) 23 december 2017

Lukaku was dus terecht gefrustreerd tijdens de wedstrijd en dat zorgde voor een pijnlijk moment in de slotfase. Toen Ander Herrera plots stopte met lopen na een uitstekende interceptie en daaropvolgende pass van Lukaku, kreeg de Spanjaard het te horen van de Rode Duivel.

Herrera must have been bricking it when Lukaku had a go at him pic.twitter.com/1UQQpCOOQW — SNM (@JackCook95) 24 december 2017

En dat is nog niet alles over ‘Big Rom’. Volgens The Mirror heeft onze landgenoot een goede reden om zijn doelpunten niet langer te vieren. Dat leek de kritiek van de supporters te zijn, maar de Britse krant beweert dat het om iets helemaal anders gaat. Lukaku zou ongelukkig zijn bij Man United omdat omwille van het gedrag van Zlatan Ibrahimovic.

De Zweed zou niet kunnen aanvaarden dat Lukaku de vaste nummer negen is bij de club en zou de status van zijn ploegmaat daarom ondermijnen. Bij enkele invalbeurten zou Zlatan tegen Lukaku gezegd hebben dat hij de centrale rol opneemt en Lukaku best meer tegen de flank zou gaan spelen. Onze landgenoot zou het erg vinden dat Mourinho de Zweed hier nog niet over heeft aangesproken.

Giggs is boos

En dan is er ook nog Ryan Giggs, hoewel de kritiek van de Welshman niets te maken heeft met de wedstrijd tegen Leicester City. De clublegende sprak tegen The Times over de tijden toen hij toptalenten Gabriel Jesus en Kylian Mbappé ging bekijken. Twee talenten die United uit de handen liet slippen.

“Ik heb Gabriel Jesus drie jaar geleden zien spelen. Mbappé heb ik een jaar lang gevolgd. Ik was daar toen telkens met een scout en voor ons was het twee keer een no-brainer. Ik dacht meteen dat we beiden moesten binnenhalen. Dat zou gekund hebben voor om en bij de 6 miljoen euro. Om ze dan daarna terug uit te lenen. Daar had de club wel veel beter kunnen doen”, aldus Giggs.