En of de liefde weer groot is tussen Kat en Dries Mertens

Het is Kerstmis en dus is zowat iedereen gelukkiger dan normaal. Zo ook in Italië. Dries Mertens boekte zaterdag met Napoli een felbevochten 3-2 overwinning tegen het Sampdoria van Dennis Praet. Mertens tekende voor twee assists en daar was vriendin Katrin "Kat" Kerkhofs duidelijk van onder de indruk. Na afloop kreeg de Rode Duivel dan ook een welverdiende zoen van zijn madam. De liefde is weer groot na een woelig jaar voor het koppel.