Thomas Vermaelen reageert formeel op geruchten rond vertrek bij FC Barcelona

Thomas Vermaelen heeft zich de voorbije anderhalve maand in de basis geknokt bij FC Barcelona en dus lijkt hij voorlopig niet geneigd om de club te verlaten. “Ik wil absoluut niet vertrekken tijdens de winterstop”, vertelde de Rode Duivel zaterdagavond in een interview met Eleven Sports na de met 0-3 gewonnen Clasico op het veld van Real Madrid.

De 32-jarige Vermaelen startte het seizoen als nummer vier in de pikorde bij Barça en leek dus niet op al te veel speelgelegenheid te moeten rekenen. Begin oktober gaf hij dan ook toe “in een moeilijke situatie te zitten” en toen leek een vroegtijdig vertrek zich op te dringen, om zijn selectie voor het WK in Rusland niet te hypothekeren. In het voetbal kan alles echter snel veranderen.

Op zijn eerste speelminuten moest hij tot 24 oktober wachten, nadien bleef hij in het team om de blessure van Javier Mascherano op te vangen. De Argentijnse international is intussen opnieuw speelklaar, maar wil op 33-jarige leeftijd tijdens deze wintermercato nog een financiële slag slaan en aast bijgevolg op een lucratieve transfer naar het Chinese Hebei Fortune. Deze maand viel ook Samuel Umtiti uit bij de Catalanen, waardoor de topclub mogelijk deze winter al defensieve versterking zal halen. De concurrentie blijft altijd groot. “Wat verwacht je als je bij een club als Barcelona speelt? Elke speler is wereldklasse. Het zal nooit makkelijk zijn om wedstrijden te blijven pakken, maar ik werk hard op training.”

Thomas Vermaelen na zijn eerste #ElClasico: "Ik denk niet aan vertrekken." pic.twitter.com/ZHMvUuLLiv — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 23 december 2017

Vermaelen zit dit seizoen in acht officiële wedstrijden aan 648 speelminuten bij Barcelona, waar hij nog een contract tot medio 2019 heeft. Voor de Rode Duivels is het hopen op een goede terugronde zonder kwetsuren voor de blessuregevoelige verdediger, want achterin bij de nationale ploeg is de spoeling dun en zijn de vervangers niet van hetzelfde niveau.