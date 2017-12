Geheim document geeft aan welk drama zich 28 jaar geleden op Tiananmenplein heeft afgespeeld

Bij het gigantisch protest op het Tiananmenplein in Peking in 1989 vielen ongeveer 3.000 doden. Dat is wat doorheen de jaren als waar aangenomen werd, maar volgens een geheim document lag het dodental veel hoger. Het is afkomstig van een Britse ambassadeur, die de gruweldaden er ook in beschrijft.

China daverde op zijn grondvesten in 1989. Hu Yaobang, de in 1987 uit zijn functie gezette secretaris-generaal van de Communistische Partij, was op 15 april overleden. In heel het land werden marsen georganiseerd ter nagedachtenis van de politicus, die geliefd was bij tegenstanders van de Communistische Partij. Die partij vond hem immers te soft.

En zo gebeurde het dat vele duizenden studenten, intellectuelen en hervormingsgezinden om naar het Tiananmenplein in Peking, ook wel het Plein van de Heilige Vrede genoemd, trokken. Ter nagedachtenis van Yaobang, maar toch vooral uit protest tegen het beleid van de Communistische Partij.

Foto: AP

De Chinese overheid deed veel pogingen om de betogers, die op piekmomenten met ruim 250.000 op het plein stonden, op andere gedachten te brengen. Zonder succes. Toen de regeringsleiders van het land het op 4 juni, na anderhalve maand, echt welletjes vonden, zetten ze het leger in. De soldaten kregen de opdracht het protest hardnekkig neer te slaan.

Het liep vreselijk uit de hand, met duizenden doden als gevolg. Exacte aantallen kwamen er nooit, maar tot dusver werd uitgegaan van een dodental van 3.000. Een recent opgedoken document trekt dat in twijfel. Er zouden wel eens veel meer doden gevallen kunnen zijn.

Dat blijkt uit het geheime document van Sir Alan Donald, die toen als Britse ambassadeur werkte in China. Dat werd iets meer dan 24 uur na de feiten geschreven en vertelt het relaas van de bloederige avond en nacht door de ogen van de Brit.

Gruweldaden

Bij de verjaardag van de feiten komen elk jaar een pak mensen de straat op. Foto: AFP

Donald heeft het over 10.000 doden, en hij beschrijft zelfs welke gruweldaden er gepleegd werden. “Gewonde studentes werden neergestoken met een bajonet terwijl ze voor hun leven smeekten, menselijke resten werden door de riolering gespoeld en een moeder werd neergeschoten toen ze haar gewonde dochtertje van 3 wilde redden.

In eerste instantie waren het soldaten van het Chinese leger die het protest trachtten te stoppen, aldus Donald, maar voor die bewuste avond werden er 27 leden van het leger van de provincie Shanxi bijgehaald. Donald omschrijft hen als “ongeletterd en primitief”. “Ze zeiden de studenten dat ze een uur hadden om van het plein te gaan, maar al na 5 minuten begonnen ze te schieten en reden ze met hun tanks en jeeps in op de mensen.”

Betrouwbaar

Zijn weergave van de feiten was correct, zo schreef de ambassadeur in het document, want de informatie was afkomstig van een bron die erg goede banden had met de overheid en in het verleden “altijd betrouwbaar was gebleken”.