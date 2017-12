Het is winterstop in de Ligue 1 en Paris Saint-Germain heeft na de heenronde al 50 punten op de teller staan. Dat zijn er negen meer dan AS Monaco en Olympique Lyon. Superster Neymar kon dus met een gerust hart richting Brazilië vliegen voor een benefietwedstrijd georganiseerd door zijn landgenoot Nene (nu bij Vasco da Gama en ex-PSG) in Jundai. Neymar hielp er 30 ton voedsel inzamelen voor kinderen in armoede en trakteerde de aanwezige fans op een wondermooi doelpunt. Typisch Neymar.