Wat onze royaltywatcher opviel in de kersttoespraak van Filip: “Geen woord over Laurent”

Een maand geleden is hij eraan beginnen te schrijven. En vanmiddag las koning Filip ze voor op televisie: zijn vijfde kersttoespraak. Hij ging er voor het eerst bij zitten – letterlijk dan. Maar niet om prins Laurent de les te lezen. Wel om te pleiten voor verwondering. Dit is wat onze royaltywatcher Wim Dehandschutter opviel. “We zullen ons deze kersttoespraak over een jaar niet meer herinneren.”