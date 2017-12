Dokters uit ISIS-mortuarium doen hun gruwelverhaal: “Hoofd van slachtoffer opnieuw aangenaaid”

De mannen die in het mortuarium van Mosul werkten en daar elke dag geconfronteerd werden met de gruwel van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS), hebben voor het eerst hun verhaal gedaan. Een bloedstollende getuigenis is het van mannen die tussen al dat vreselijk geweld hun waardigheid probeerden te bewaren. Zelfs als ze daarvoor de wet moesten overtreden.

Laat tienduizend mensen een lijstje maken met hun favoriete werkgevers en niet één daarvan zal het mortuarium van Mosul, tot de bevrijding door Iraakse troepen een stad die volledig in handen was van ISIS, daarin opnemen. Logisch ook. De voorbije jaren zaten de dokters en het personeel op de eerste rij bij de gruweldaden van ISIS.

Elke dag kwamen er pick-uptrucks toe met 60 tot zelfs 100 lichamen van mensen die het slachtoffer waren geworden van de terroristen. “Soms vielen er handen, benen of zelfs hoofden uit wanneer die manoeuvres deden om toch maar tussen de toegangspoorten te geraken”, zegt Modhar al-Omari, die de lichamen moest onderzoeken wanneer ze binnenkwamen, in The Daily Mail.

Samen met zijn collega’s heeft hij voor het eerst verteld over de taferelen waarmee ze er te maken kregen. “We zagen tientallen onthoofde lichamen, vrouwen met kapotte schedels van het stenigen en mannen met gebroken beenderen nadat ze van gebouwen gegooid werden omdat ze homoseksueel waren.”

Modhar al-Omari.

Levend slachtoffer

Tijdens een zoveelste levering van lichamen op de binnenplaats van het mortuarium, sloeg een assistent plots alarm. Tussen de slachtoffers vonden ze namelijk nog een jongeman in voetbaltruitje dat nog aan het ademen was. Hij was van een gebouw gegooid en voor dood meegenomen. “Hij is nog steeds in leven”, riep de assistent. Dat had hij beter niet gedaan. Nog voor hij de tijd had om zijn fout in te zien, opende een ISIS-soldaat het vuur op de lichamen. Daarbij raakte hij ook de jongeman, die daarmee het genadeschot kreeg.

Hoofd aangenaaid

Maar er was nog andere gruwel. Sameh al-Azzawi, een medische assistent, doet bijvoorbeeld het verhaal van een man wiens lichaam bij hem was beland. Die was eerder opgepakt omdat hij sigaretten verkocht, waarvoor mensen normaal gegeseld werden door ISIS. Maar tijdens die geseling maakte de man de fout om een religieus scheldwoord te roepen. Blasfemie, oordeelden de terroristen, waarop ze hem ter plaatse onthoofdden.

“De man was net getrouwd en zijn familie stond buiten op hem te wachten. Het was een zeldzame keer dat zijn lichaam werd teruggegeven aan de familie. Toen heb ik met een draad zijn hoofd weer aan zijn lichaam genaaid en hem zo in de lijkzak gestopt. De familie was me heel dankbaar.” Daarvoor heeft al-Azzawi amper vier minuten nodig.

Foto: belgaimage

Wet overtreden

De dokters en het medisch personeel werkten er in vreselijk ondankbare omstandigheden. Want de aanhangers van ISIS waren duidelijk: als de personeelsleden van het mortuarium niet exact deden wat zij wilden, zouden ook zij gedood worden. Wat ze bijvoorbeeld absoluut niet mochten doen, was lichamen teruggeven aan de families, behalve als ze het bevel daartoe kregen.

Terwijl ze voor hun leven vreesden, lieten al-Omari, al-Azzawi en hun collega’s zich toch niet doen. Dat bleek al uit het verhaal van de onthoofde man wiens hoofd weer aan zijn lichaam werd genaaid. “Onze job als dokter draait rond menselijkheid”, zegt al-Omari. “En ISIS deed exact het tegenovergestelde. Wij probeerden de waardigheid van de slachtoffers te bewaren. Ik heb het hoofd weer aan tien lichamen genaaid, het moest altijd heel snel gaan. Dat deed hij ’s nachts in de wasruimte, de slechtst riekende ruimte in het mortuarium en dus niet populair bij de ISIS-strijders.”

Eénmaal werd hij betrapt. “De terrorist riep dat wie dat nog probeerde, onthoofd zou worden.” Maar zover is het gelukkig niet gekomen.

Catalogeren

Waar het personeel van het mortuarium zich ook mee bezighield, was in alle geheim statistieken bijhouden van de gruwel. Zo zetten de Arabische letter alif op een ISIS-lichaam en een M op het lichaam van slachtoffers van de groepering.

Ze hielden een Excel-bestand bij, waarin te lezen is dat meer dan 1.200 mensen geëxecuteerd werden met een kogel door het hoofd tussen juni 2014 en januari 2017. Dat zijn er gemiddeld elf per week.

Twaalf vrouwen werden gestenigd, 95 mensen onthoofd en 50 mannen en jongens werden van het dak van een gebouw gegooid.