Zo beleefden Kompany en De Bruyne de zege van Man City tegen Bournemouth: oppeppen, overleggen én vieren

Manchester City domineert dit seizoen de Premier League. De Citizens hebben in de stand al dertien punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester United. Dit weekend werd er met 4-0 gewonnen van Bournemouth, de achttiende overwinning in negentien wedstrijden. Winnen wordt niemand beu en dus zagen we in de spelerstunnel van het Etihad Stadion heel wat lachende gezichten na afloop van de wedstrijd. Ook Vincent Kompany en Kevin De Bruyne deelden in de vreugde, terwijl Kyle Walker onder de indruk was van de schoenen van de geblesseerde Benjamin Mendy. Een blik achter de schermen!