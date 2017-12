Brussel - Vicepremier Jan Jambon (N-VA) neemt het op voor zijn partijgenoot Theo Francken, nadat die afgelopen week in de problemen was gekomen. "Francken is vaak de kop van Jut. Maar we blijven allemaal mensen", zegt hij in de studio van VTM NIEUWS.

Theo Francken lag de afgelopen week zwaar onder vuur omdat hij meermaals onwaarheden en onvolledige info zou verteld hebben over het uitwijzingsbeleid van Soedaneze vluchtelingen. Meerderheidspartij CD&V zei vrijdagavond zelfs het vertrouwen op in de staatssecretaris.

Maar partijgenoot Jan Jambon nam het zondagmiddag voor zijn collega op in de studio van VTM Nieuws. "Theo is vaak kop van jut en wordt belaagd door veel mensen. En dat je dan af en toe eens een bedenkelijke uitspraak doet, is niet te vermijden. We zouden misschien graag hebben dat we machines waren, maar we blijven allemaal mensen", aldus de vicepremier.

Geen crisis waard

Wat hem betreft, hoeft het na het Soedan-debacle ook niet tot een regeringscrisis te komen en is de positie van Francken binnen de regering niet verzwakt. "Hij heeft meer dan ooit de volle steun van onze partij én van de publieke opinie. Binnen de coalitiepartners is de zaak uitgepraat. We gaan vooral het beleid dat hij uitvoert, voortzetten. En dat wordt trouwens door heel de regering gedragen."

Terug naar niveau 2?

Tijdens het studiogesprek met VTM Nieuws ging het ook over de aanwezigheid van de militairen in het straatbeeld. "Zoals u weet hangt dat samen met het OCAD-niveau 3-terrorismebestrijding. Vooralsnog blijven we onder dat niveau, al hoop ik dat we in 2018 een niveau lager kunnen zakken. Al wil eraan herinneren dat we enkele jaren geleden ook al specifieke targets hadden die op niveau 3 stonden, ook al stonden we toen op niveau 2. De jodenwijk in Antwerpen werd bijvoorbeeld extra bewaakt.Dus je kan naar een algemeen niveau 2 teruggaan, maar voor een aantal specifieke targets een hoger niveau aanhouden."