Verontrustende resultaten van studie: “Honderdduizenden klimaatvluchtelingen in aantocht”

Door de opwarming van de aarde zal het aantal klimaatvluchtelingen tegen het einde van deze eeuw in zorgwekkende mate toenemen. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie. “Honderdduizenden mensen zullen hun land ontvluchten en naar Europa komen.”

Welke invloed heeft het klimaat op migratie? Met die vraag in het achterhoofd gingen Wolfram Schlenker van Colombia University in New York en zijn team aan de slag. Ze bekeken het aantal asielaanvragen in 103 landen binnen de Europese Unie tussen 2000 en 2014 - in die periode kwamen er 350.000 per jaar bij - en legden die naast klimatologische factoren. Zo stelden ze vast dat er wel degelijk een link is: er zijn veel meer asielzoekers uit landen waar de temperaturen gemiddeld rond 20 graden liggen dan uit landen waar het meestal kouder is.

Foto: AP

De reden wordt duidelijker wanneer we de gevolgen van klimaatverandering er even bijnemen. Als die zich doorzet zoals ze dat nu al doet, wordt verwacht dat er meer droogtes, overstromingen, hittegolven, stormen, een stijgende zeespiegel en andere extreme weersomstandigheden komen. Landbouw zal daardoor moeilijk tot zelfs onmogelijk worden, voornamelijk op plaatsen waar de temperaturen gemiddeld boven de 20 graden liggen. De schade zou in Europa wel binnen de perken blijven door de lagere temperaturen, de welvaart en de geavanceerde infrastructuur. Maar net daarom zou het wel eens een erg aantrekkelijke bestemming kunnen zijn voor klimaatvluchtelingen.

Meer zelfs: uit de studie blijkt dat er een zorgwekkende toename komt van het aantal klimaatvluchtelingen. “Europa zal merken dat steeds meer wanhopige mensen hun land ontvluchten door het klimaat”, zegt Schlenker, die uit de studie concludeert dat er tegen het einde van de eeuw 188 procent meer klimaatvluchtelingen zullen zijn. Dat betekent dat er 660.000 extra vluchtelingen per jaar bijkomen.

Massamigratie

Foto: AP

De studie toont aan welke impact de klimaatverandering zal hebben op Europa. “Honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, mensen zullen blootgesteld worden aan de stijging van de zeespiegel en extreem weer”, zegt Bob Ward van de London School of Economics and Political Science in The Guardian. “Daardoor zal er een massamigratie op gang komen, weg van de meest kwetsbare locaties.”

Hij roept beleidsmakers dan ook op de resultaten ernstig te nemen. “We weten uit de geschiedenis dat dergelijke migraties vaak tot conflicten en oorlog leiden, met verwoestende gevolgen.”

Solomon Hsiang, professor aan de Berkeley-universiteit, deed al een gelijkaardige studie en stelt in The Guardian dat Europa zich er maar beter op voorbereidt. “We zullen nieuwe instellingen moeten bouwen en nieuwe systemen in het leven roepen om de groeiende golf van asielzoekers aan te kunnen. Zoals de jongste jaren gebleken is in Europa, gaan met asielzoekers grote kosten gepaard. Zowel voor de vluchtelingen zelf als voor hun gastheer.”