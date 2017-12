Philip organiseerde 3 acties voor Music for Life, maar kreeg amper reactie: “Ik had meer verwacht van de mensen”

Moerbeke-Waas - Tijdens de Warmste Week van Music for Life zetten honderden mensen hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor goede doelen. Zo ook Philip Himschoot uit Moerbeke-Waas. Hij organiseerde in z’n eentje maar liefst 3 verschillende acties. Maar ze liepen allemaal met een sisser af. In totaal brachten ze niet meer dan 60 euro op. “Ware het niet dat ik telkens zelf honderden euro’s heb gestort”, zegt hij aan onze redactie.

Philip Himschoot liet zondagochtend duidelijk zijn teleurstelling blijken. Op Facebook postte hij een bericht waarin hij al zijn initiatieven én de opbrengsten opsomde. Een teleurstellend resultaat.

“De veilig voor de Warmste Week is afgelopen”, schreef hij. “Er zijn slechts drie artikelen verkocht en dat heeft slecht 52 euro opgebracht. Na afloop van de veiling zijn er zelfs twee biedingen ingetrokken. Ik ben diep ontgoocheld. Ik heb wel zelf 100 euro in totaal voor de Epilepsie Liga gestort.”

Drie acties, amper reacties

In totaal zette Philip maar liefst drie verschillende acties op touw. Zijn eerste idee was om een les ‘Roemeens voor op reis’ te geven. De opbrengst moest gaan naar Hachiko vzw, een organisatie voor assistentiehonden. Maar er kwam niemand op af. Philip stortte dan maar 100 euro uit eigen zak.

Nadien volgde een tweede poging: lege blikjes bijeenrapen om zo geld in te zamelen voor De Landgenoten, een organisatie voor landbouwers. De actie bracht nog geen 5 euro op. Toch deed Philip daar zelf weer 100 euro bovenop.

“En dan was er nog een online veiling met pentekeningen”, vertelt Philip zondag aan onze redactie. “In totaal kwamen er slechts vijf biedingen, waarvan er twee zijn ingetrokken. Ik had er nochtans veel reclame voor gemaakt en veel energie in gestoken. Bij die actie was de teleurstelling echt het grootst.”

“Ik had meer verwacht van de mensen”

En dat liet hij ook duidelijk weten in zijn Facebookbericht. “Ik wil de weinige mensen die hebben deelgenomen aan mijn acties bedanken. Alle moeite was dus toch niet voor niets. Een ontgoochelde medemens”, stond er te lezen.

“Ik had echt meer verwacht van de mensen”, zegt Philip. “Het waren dan wel allemaal eenmansacties, maar ik heb er toch heel veel moeite in gestoken. Als iedereen gewoon iets zou geven, al is het iets kleins, dan kunnen we toch samen een wereld van verschil maken.”

Blijvende inzet

Ondanks alles wordt de inzet van Philip nu niet kleiner. Hij gaat verwoed verder met het inzamelen van lege blikjes en de veiling blijft gewoon online.

“Ik ga zelf weggegooide blikjes uit de natuur halen en ik spoor mensen aan om hetzelfde te doen”, klinkt het. “Het geld gaat nadien zoals gepland naar De Landgenoten. En ook de spulletjes op tweedehands blijven gewoon te koop.”

** Wie geïnteresseerd is in de veiling van onder andere pentekeningen, kan hier terecht.

** Wie graag helpt met het inzamelen van blikjes, mag ze afgeven bij Philip: Terwestvaart 57, 9180 Moerbeke-Waas.