Dief steelt op klaarlichte dag gps van ziekenwagen: “Triestig”

Hoboken - Onbekenden hebben zondagmiddag ingebroken in een ziekenwagen. De ambulanciers waren net terug van een interventie en hadden de ziekenwagen in de garage aan de Antwerpsesteenweg in Hoboken gezet.

“Omdat we nog een en ander moesten aanvullen lieten we de poort even open staan”, vertelt Gert Paredis van Ambuce Rescue Team. “Toen we terugkwamen bleek het raam ingeslagen en was de gps verdwenen. Op klaarlichte dag terwijl we amper tien minuten weg waren. Er zal nog iemand een kerstcadeau nodig gehad hebben zeker? Triestig.”

De inbraak heeft volgens de ambulancier vooral gevolgen voor de buurt. “Wij hebben ons nu moeten afmelden”, legt Paredis uit. “Tot vanavond, nadat we bij Carglass geweest zijn, zal er in Hoboken geen ziekenwagen kunnen vertrekken. De eerste hulp zal nu uit omliggende zones moeten komen.”

De politie kwam ter plaatse en deed vaststellingen van de inbraak. De dief is voorlopig spoorloos.

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr