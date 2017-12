IN HET NIEUWS

Hasselt - De Italiaanse maffia is aanwezig in Limburg, en controleert vandaaruit, via de havens van Antwerpen en Rotterdam, de Europese drugshandel. Die zware beschuldiging uit de procureur van Limburg, Guido Vermeiren, op TV Limburg. De procureur eist meer middelen tegen de georganiseerde misdaad.

"U zal ze niet onmiddellijk zien, maar eigenlijk worden vanuit Limburg grote drugstransporten over heel Europa georganiseerd. Als er in Antwerpen een lading cocaïne binnenklomt, dan is althans een deel daarvan waarschijnlijk door een Limburgse bende besteld." Bendes die vaak "internationale connecties" hebben met de Italiaanse maffia, een gevolg van de Limburgse geschiedenis van immigratie uit Italië: "Daardoor bestaan er vaak familiale banden tussen die bendes en de Italiaanse maffiastructuur."

"We hebben dit probleem lang niet gezien en niet aangepakt", aldus Vermeiren, die bij minister van Justitie Koen Geens aandringt op meer middelen en meer mensen. "Het is absoluut noodzakelijk om aan een oplossing te werken, want de criminaliteit is intussen ook verweven met de gewone economie in Limburg."