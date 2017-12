Recordjaar voor Belgen in Premier League: nooit scoorden ze meer in één kalenderjaar

Het ging de Belgische voetballers in de Premier League serieus voor de wind dit jaar. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en co scoorden zelfs meer doelpunten dan ooit tevoren en dan is 2017 nog niet voorbij.

Na negentien speeldagen staat het aantal Belgische doelpunten in de Engelse eersteklasse op 84. Nooit deden onze landgenoten beter. Met nog twee speeldagen voor de boeg dit jaar hebben ze namelijk al meer keer gescoord dan de voorbije recordjaren 2013 en 2015. Toen troffen Lukaku en co in totaal 72 keer raak. In 2016 werd 66 keer gescoord, in 2014 58 keer.

België is na Engeland (281 goals) het meest succesvolle land als het aankomt op doelpunten. Spanje moet het met 82 doelpunten stellen met een derde plaats, voor Frankrijk (55) en Brazilië (54).