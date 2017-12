Studente (19) bekoopt reactie op ‘sugar daddy’-website met haar leven: verkracht, gewurgd en gedumpt in bos

Nabij de Russische stad Novosibirsk is dit weekend het levenloze lichaam van een negentienjarige studente aangetroffen. Het slachtoffer was verkracht en gewurgd. Haar vader had haar 2 dagen eerder als vermist opgegeven.

Volgens de politie had Kristina Prikhodko (19) zich eerder dit jaar geregistreerd op een website waar jonge vrouwen ‘sugar daddies’ kunnen ontmoeten. Daar had ze pikante foto’s van zichzelf achtergelaten.

Op 21 december had ze gereageerd op een misleidende advertentie, die vermoedelijk geplaatst was door mannen die op zoek waren naar seksuele diensten.

Student, 19, who answered sugar daddy website ad for 'governess with model appearance' is raped and strangled to death https://t.co/iS0w8jmWkC — Daily Mail Online (@MailOnline) 24 december 2017

Vermist

Diezelfde dag gaf haar vader haar als vermist op, nadat ze niet was thuisgekomen van de universiteit. Er werd meteen een grootschalige zoekactie op touw gezet. Maar twee dagen later werd haar levenloze lichaam gevonden in een bos nabij Novosibirsk.

Het meisje was verkracht en gewurgd. Nadien was haar naakte lichaam in huishoudfolie gewikkeld en gedumpt in een afgelegen gebied.

Valse advertenties

Speurders hebben intussen twee mannen van 28 jaar oud gearresteerd op verdenking van moord. In hun wagen zou DNA van het slachtoffer gevonden zijn. “Een van de mannen was vorig jaar ook betrokken bij een verkrachtingszaak”, klinkt het. “Maar die zaak werd later geseponeerd.”

De politie roept jonge vrouwen nu op om voorzichtig om te springen met advertenties voor schoonmaak- en huishoudelijke hulp: “Meestal worden die geplaatst door mannen die op zoek zijn naar seks.”