RECORDBEDRAG. ‘Music for Life’ haalt maar liefst 10.846.566 euro binnen

De Warmste Week van ‘Music for Life’, de jaarlijkse benefietactie van Studio Brussel, heeft dit jaar maar liefst 10.846.566 euro opgebracht. Een recordbedrag, want nooit eerder in de geschiedenis bracht de actie zo veel geld op.

De solidariteits- en sensibiliseringscampagne van Studio Brussel die Vlaanderen een week lang in de ban hield, haalt nog maar eens een recordbedrag op. Vorig jaar bracht de actie nog 7.802.913 euro op, maar nu komt daar nog eens een stevige 3 miljoen euro extra bij.

In totaal organiseerden de Vlamingen maar liefst 10.576 hartverwarmende acties voor 1.642 verschillende goede doelen. Dat is bijna het dubbele aantal van vorig jaar. De duizenden actievoerders die geld inzamelden voor een zelfgekozen goed doel brachten op dit moment al 10.846.566 euro samen.

“Ongelooflijk en indrukwekkend”

Foto: sb

“Al enkele jaren nu is de week voor Kerstmis de Warmste Week, maar zo warm als dit jaar was ze nog nooit. Nooit eerder heeft onze samenleving zó veel warmte gegeven en hebben zo massaal veel mensen getoond dat ze voor elkaar zorgen”, zegt Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen. “Iedereen kon zijn verhaal delen, hoe ontroerend, hoopgevend en inspirerend dat ook was. We zijn apetrots én overrompeld dat we dit als media konden laten horen, zien en beleven. Het was echt ongelofelijk en indrukwekkend.”

Nieuwe locatie

Het recreatiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke was dit jaar voor het eerst het decor van de benefietactie. Sinds maandag kwamen er elke dag tientallen mensen vertellen aan welk goed doel ze een bedrag hadden geschonken. In ruil daarvoor mochten ze een verzoekplaat aanvragen op de radio. StuBru-presentatoren Eva De Roo, Linde Merckpoel en Bram Willems hebben elkaar daarbij zeven dagen lang afgewisseld.

Ook in 2018 organiseert Studio Brussel een nieuwe editie van ‘Music for Life’. “Afspraak tijdens de week voor Kerstmis, opnieuw hier in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke”, aldus Van Biesen.

(lees verder onder de video)

Video: VRT

‘Music for Life’ in feiten en cijfers

Totale opbrengst: 10.846.566 euro

10.576 warme acties

1.642 goede doelen

75.000 bezoekers in Provinciaal Domein Puyenbroeck

44.767 deelnemers aan de Warmathon in 6 steden leverde 492 670 euro op

2.604 klassen en 51.665 leerlingen deden een Ketnet-Koekenbak

200.000 euro opbrengst Jingle bal

14.324 aangevraagde platen

Meest aangevraagde platen:

1.“Perfect” – Ed Sheeran

2.”Can’t stop the feeling” – Justin Timberlake

3.”The sound of silence” – Disturbed

4.”Don’t stop me now” – Queen

5.”Thinking of a place” – The War on Drugs