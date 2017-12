OPROEP. Is jouw pakje niet op tijd aangekomen? Laat het ons weten

Nooit eerder gingen er in ons land zo veel pakjes de deur uit tijdens de feestdagen. Bij Bpost zagen ze zelfs een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar dat brengt helaas ook een risico met zich mee: niet alle pakjes worden tijdig aan huis geleverd worden.

Heeft u de afgelopen dagen een pakje besteld, maar heeft u het niet onder de kerstboom kunnen leggen? Laat het ons dan weten via oproep@nieuwsblad.be.

Vertel ons ook wat u precies heeft besteld, wanneer u het pakje heeft besteld, bij wie, voor wie het pakje bedoeld is en of u eventueel al uitleg heeft gekregen van het bedrijf en of het probleem intussen is opgelost.