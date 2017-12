New York Times brengt seksuele intimidatie bij ‘jongensclub’ Vice aan het licht

Meer dan twintig vrouwen bij het Amerikaanse mediabedrijf Vice zijn volgens de Amerikaanse krant The New York Times het slachtoffer of getuige van seksuele intimidatie geworden. Vice excuseerde zich en gaf toe dat een “schadelijke jongensclubcultuur” ertoe heeft geleid dat vrouwelijke werknemers niet werden beschermd.

Voor het artikel dat de krant zaterdag publiceerde, zijn meer dan 100 huidige en gewezen werknemers bevraagd. Ook onderzocht de krant meer dan 100 pagina’s documenten, sms’en, e-mails en andere. Daaruit blijkt dat Vice vier getroffen personen in totaal meer dan 170.000 dollar (143.000 euro) heeft betaald als minnelijke schikking.

Vice is in 1994 opgericht als tijdschrift in het Canadese Montreal en maakte naam met artikels over controversiële thema’s in de jeugdcultuur, zoals drugs, geweld en seks. Nu is het bedrijf met hoofdzetel in New York wereldwijd actief, onder andere ook met filmprojecten en als muzieklabel.

Meer dan twintig vrouwen vertelden de krant dat ze ‘seksueel wangedrag’ hadden ervaren of gezien, zoals ongewenste kussen, schunnige opmerkingen, voorstellen en betastingen.

Sandra Miller, die van 2014 tot 2016 bij Vice werkte, doet een verklaring in het artikel. ‘Er bestaat een giftige omgeving, waar mannen de meest walgelijke dingen kunnen zeggen en... waar vrouwen worden behandeld als veel minderwaardiger dan mannen.’

‘Actie ondernomen’

Medeoprichters Shane Smith en Suroosh Alvi stelden in een verklaring dat het bedrijf actie heeft ondernomen tegen ‘verschillende gevallen van onaanvaardbaar gedrag’. ‘Van bovenaf hebben we als bedrijf gefaald om een veilige en inclusieve werkplaats te creëren waar iedereen, vooral vrouwen, zich gerespecteerd kunnen voelen en wel kunnen varen.’

De Amerikaanse krant wijst erop dat de beschuldigingen slaan op mannelijke twintigers, dertigers en veertigers, die opgroeiden lang nadat intimidatie op de werkvloer niet alleen als taboe was bestempeld, maar ook verboden werd. De onthulling komt in de nasleep van andere over seksueel geweld en intimidatie door voornamelijk oudere mannen.