Zwangere tiener (19) doodgeschoten tijdens haar slaap, baby overleeft

De zes maand zwangere Jasmine Vega (19) uit Tuscon (Arizona,VS) is zaterdagochtend om een nog onduidelijke reden om het leven gebracht. Als bij wonder overleefde de baby de schietpartij.

Rond 4.30 uur zaterdagochtend kreeg de brandweer van Tuscon het bericht dat ze hulp moesten gaan bieden aan een bewusteloze zwangere vrouw. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten vast de 19-jarige Jasmine Vega was neergeschoten tijdens haar slaap. Ze bleek bovendien zes maanden zwanger.

De jonge vrouw werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar ze even later overleed aan haar verwondingen. Als bij wonder wist haar zes maanden oude baby de schietpartij wel te overleven. De pasgeborene wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis.

Volgens onderzoekers ter plaatse bevonden er zich in het huis verschillende kogelinslagen, duidelijk van buiten afkomstig. Opmerkelijk: op het moment van de schietpartij lagen er verschillende mensen in het huis te slapen. Zij werden gewekt door het geschreeuw van Vega. Buiten de jonge vrouw raakte er niemand anders van de bewoners gewond.

Het is voorlopig nog onduidelijk of de schutter het op specifieke bewoners van het huis had gemunt.