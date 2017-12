Auto rijdt in op partijhoofdkwartier SPD

In de Duitse hoofdstad Berlijn is zondagavond een auto ingereden op het hoofdkwartier van de sociaaldemocratische partij SPD. Dat meldt de politie. De bestuurder van het voertuig raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder reed in op de toegangsdeuren van het Willy-Brandt-Haus. In de wagen vond de politie meerdere jerrycans benzine een flessen met aansteekvloeistof. In de auto zou ook een brand hebben gewoed, aangezien er brandplekken te zien zijn en een deel van het interieur en de stoelbekleding is gesmolten.

De 58-jarige bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de politie getuigde hij dat hij zelfmoord wilde plegen, maar die heeft een onderzoek naar poging tot brandstichting geopend.

Het is niet duidelijk of er op het moment van het incident een evenement aan de gang was in het hoofdkwartier.

