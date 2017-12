Kardinaal Jozef De Kesel heeft op kerstavond opgeroepen tot meer verdraagzaamheid ten opzichte van migranten. “Ze moeten in hun waardigheid erkend worden. Het zijn niet eerst papieren die hun deze waardigheid verlenen. Die hebben ze onvervreemdbaar”, zei hij tijdens de middernachtmis in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelecokathedraal in Brussel.

In zijn homilie legt De Kesel het verband tussen het kerstverhaal en de migranten die op de vlucht zijn voor geweld en armoede. “Het kind in de kribbe verwijst naar hen, naar allen voor wie geen plaats is en hopeloos aan onze deur aankloppen. En ze zijn zo talrijk”, zegt de kardinaal. “Men spreekt vandaag van 258 miljoen migranten onder wie meer dan 60 miljoen die tegen hun wil hun leven elders moeten doorbrengen.”

Foto: BELGA

Het hoofd van de Katholieke Kerk in België roept daarom tot meer empathie. “Sommigen van hen zijn hier. Sommigen al heel lang. Ze moeten in hun waardigheid erkend worden. Het zijn niet eerst papieren die hun deze waardigheid verlenen. Die hebben ze onvervreemdbaar”, luidt het. “Vergeten we niet dat het om concrete mensen gaat, mannen en vrouwen, kinderen en ouderen die op zoek zijn naar een plaats in de herberg.”

De Kesel is echter ook niet blind voor de keerzijde van massale migratie. “Onze nationale veiligheid blijft een grote zorg. Zeer zeker. Maar evenzeer de zorg voor de erkenning van hun waardigheid. Een delicaat evenwicht dat we moeten nastreven”, zegt de kardinaal. “Ik besef dat er geen simpele oplossingen zijn. Natuurlijk kan alles niet ongecontroleerd gebeuren en moet er gewerkt worden aan langetermijnoplossingen in de landen van herkomst.”

Tot slot zegt De Kesel dat we “haat en wraakzucht niet in ons hart mogen binnenlaten”. Hij herinnert ons aan de oproep van paus Franciscus dat “we moeten weerstaan aan de globalisering van de onverschilligheid”. “Niet wat een mens voor zichzelf kan verwerven, maar wat hij voor een ander kan betekenen, dat maakt het leven de moeite waard geleefd te worden.”