Zeker zes doden bij aanslag in Afghaanse hoofdstad

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn maandag minstens zes burgers omgekomen bij een zelfmoordaanslag in de buurt van de kantoren van de Afghaanse inlichtingendienst NDS. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken. Islamitische Staat eiste de aanslag inmiddels op.

De aanval in Afghanistan gebeurde ‘s ochtends bij het Abdul Haqplein en komt er een week na een gewapende aanval op een militair trainingscentrum van de Afghaanse inlichtingendienst in het westen van Kaboel. Volgens Najib Danish, woordvoerder van het Afghaanse binnenlandministerie, werden bij de ontploffing zes burgers gedood die in een auto zaten. Drie anderen raakten gewond. De zelfmoordaanslag werd uitgevoerd door een tiener.

“Het precieze doel van de aanval kennen we nog altijd niet”, klinkt het. Een journalist ter plaatse stelde wel vast dat de aanslag nabij de hoofdingang van het complex van de NDS plaatsvond. In de buurt van het Abdul Haqplein zijn ook onder meer de NAVO en de Amerikaanse ambassade gevestigd. Het gaat om de zogenaamde groene zone.

ISIS eiste “de aanslag tegen een vestiging van de inlichtingendiensten” op via propagandabureau Amaq.

In het zuiden van het land kwamen zondagnacht bovendien minstens zes agenten van de grenspolitie om toen hun gepantserd voertuig een bermbom raakte. Zes anderen raakten gewond bij de aanslag in het district Marjah in de provincie Helmand, aldus een woordvoerder van de provinciegouverneur.

De feiten in Helmand werden nog niet opgeëist, maar de taliban hebben duizenden bermbommen geplaatst om verplaatsingen van het leger en politie te bemoeilijken. De taliban staat ook sterk in Helmand.