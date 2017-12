Het letsel van het begin deze maand overleden Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (18) past niet direct bij iemand die van grote hoogte is gevallen. Dat zegt forensisch patholoog Frank van de Goot na onderzoek op het lichaam.

“Wat ik heb gezien doet op zijn minst mijn wenkbrauwen fronsen. Ik krijg hier een heel naar gevoel bij”, aldus de Nederlandse forensisch patholoog. “De voorlopige bevindingen geven genoeg aanleiding om uitgebreid aanvullend onderzoek in te stellen”, zegt de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra.

In dat vervolgonderzoek wordt onder meer gekeken naar mogelijke sporen van alcohol of drugs in het lichaam van de negentienjarige vrouw. Volgens Van de Goot worden begin volgend jaar de eerste definitieve uitslagen verwacht.

Het lichaam van Smit is zaterdagochtend aangekomen op Schiphol. De forensisch patholoog was van tevoren wel al kritisch. Door het balsemen van haar lichaam, wat nodig was om naar Nederland overgebracht te kunnen worden, zou heel wat informatie verloren gaan. Ook de hoge temperaturen in Maleisië zijn volgens Van de Goot geen goede zaak, maar hij zei eerder bij RTL Late Night toch overtuigd te zijn dat hij de nodige aanwijzingen op het lichaam zou kunnen vinden.

Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon op de 20ste verdieping in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Wat er is gebeurd, is onduidelijk.