Waarom over de hele wereld mensen een hand voor hun oog houden

Een tweejarig jongetje dat twee maanden geleden zijn oog verloor bij een aanslag, is het symbool geworden van de humanitaire crisis in Oost-Ghouta, een belegerde Syrische enclave in Damascus.

Sinds 2012 is Oost-Ghouta in handen van opstandelingen, maar het leger doet verwoede pogingen om hen uit het gebied in Damascus te verdrijven. Het gewapende conflict en de humanitaire crisis in het gebied is de voorbije jaren steeds groter geworden.

De crisis heeft nu een gezicht gekregen: dat van de tweejarige Karim Abdel Rahman. Het Syrische jongetje verloor twee maanden geleden zijn linkeroog bij een artillerieaanval op een populaire markt in Hammuriah. Zijn moeder werd daarbij om het leven gebracht, het jongetje zelf liep zware verwondingen op aan zijn schedel, aldus de hulporganisatie die oorlogsslachtoffers in het gebied ondersteunt.

De foto van het jongetje is bijzonder populair op sociale media. Heel wat mensen, waaronder sportsterren als Franck Ribery en diplomaten, posten selfies waarop ze één oog bedekken met de hashtags #SolidarityWithKarim en #StandWithKarim.

Heel wat organisaties roepen op om een einde te maken aan de ellende. “De gruwel waarmee de kinderen van Ghouta geconfronteerd worden is immens. Het verhaal van Karim is maar een van de velen die voorkomen konden worden. Hij zal dit voor de rest van zijn leven met zich meedragen”, zegt dokter Ghanem Tayara van UOSSM International, bij CNN. “De internationale gemeenschap moet zich heel erg schamen. Het moet nu stoppen.”

