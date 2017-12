“Op dit moment gaan we door een moeilijke periode in Gent, dat ziet iedereen. Dat is ook naar buiten gekomen, wat ook al niet goed is.” Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever maandag in De Ochtend op Radio 1 over de moeilijkheden bij de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Arteveldestad.

De voorbije weken kwam het tot een conflict tussen lijsttrekker Elke Sleurs en Kamervoorzitter Siegfried Bracke over Bracke’s plaats op de lijst. Hij krijgt de voorlaatste stek aangeboden, vlak boven Helga Stevens. Maar hij is niet van dat voorstel gediend en uitte twijfels of het nog wel zinvol zou zijn om op te komen bij de verkiezingen.

“Het is jammer dat je zo kort voor de verkiezingen met die problemen geconfronteerd wordt. Dit is een intern probleem, ik betreur dat het op de straatstenen is gegooid”, zegt De Wever op de radio.

Hij wil geen uitspraken doen over mogelijke oplossingen voor de lijstvorming. “Zodra je de rangen kan sluiten en de lijst kan maken die de sterkst mogelijke is voor Gent, gaan we over tot de orde van de dag. En dat is de kiesstrijd. Ik denk dat men in Gent wel wat argumenten heeft tégen het stadsbestuur. Ik hoop dat men gewoon vol voor het inhoudelijke gaat.”

“Het probleem met de krakers, het veel te permissieve beleid, het mobiliteitsbeleid... Ik ben geen Gents politicus, dus ik ga het niet voor hen doen, maar ik denk dat ze stof genoeg hebben.”

N-VA voert in Gent oppositie tegen het stadsbestuur van sp.a, Groen en Open Vld van burgemeester Daniël Termont (SP.A).