‘Neonazi’ schiet de ouders van zijn vriendin dood omdat ze hun dochter probeerden weg te houden bij hem

Een koppel uit het Amerikaanse plaatsje Reston is in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten door de vriend van hun tienerdochter. Eén dag eerder hadden ze haar kunnen overtuigen om hem nooit meer te zien. Zij hadden naar eigen zeggen namelijk ontdekt dat de zeventienjarige jongen een overtuigde neonazi was.

De tienerdochter van Buckley Kuhn-Fricker (43) en haar echtgenoot Scott (48) had al sinds juni een relatie met een jongen die ze had leren kennen op school. De moeder van het meisje was echter al van in het begin niet overtuigd van zijn goede bedoelingen.

Daarom besliste Kuhn-Fricker vorige week om de gsm van haar dochter te doorpluizen. En daar vond ze naar eigen zeggen alarmerende berichten. Ze kwamen van een Twitteraccount, dat volgens haar direct verbonden was aan de jongen. Zij geloofde dat de berichten gewoon gepost waren onder een schuilnaam.

Hitler, nazi’s en joden

Zondagnacht bracht de moeder de directeur van de privéschool, waar de twee schoollopen, op de hoogte van de berichten over Hitler, nazi’s en de joden.

“Ik zou dit nooit rapporteren als het gewoon jeugdige onschuld was, maar hij is een monster”, schreef Kuhn-Fricker in haar e-mail. “Ik heb geen medelijden met zulke mensen. Hij heeft deze keuzes gemaakt. Hij is haatboodschappen aan het verspreiden.”

Kuhn-Fricker twijfelde er niet aan dat het account van de jongen was. Ze geloofde dat hij aan het proberen was om haar zestienjarige dochter te indoctrineren. “We kunnen haar niet toestaan om een relatie te hebben met iemand die zich associeert met de nazi’s”, hadden haar ouders gezegd. “Wij laten geen haat toe in dit huis.”

Interventie

Daarom organiseerde de familie afgelopen woensdag een interventie. Ze probeerden het meisje met z’n allen te overtuigen om weg te blijven bij de jongen. “Er was veel woede, gehuil en een lange discussie”, zegt grootmoeder Janet Kuhn. “Maar uiteindelijk stemde ze in om hem nooit meer te zien.”

Donderdagnacht stuurde de moeder nog een bericht naar een vriendin om te zeggen dat de relatie definitief voorbij was en dat “de neonazi voorgoed uit hun levens zou verdwijnen”. Maar vrijdagnacht, om 5 uur, liep het plots helemaal fout.

Doodgeschoten

De volledige familie zat op dat moment nog samen in het huis in Reston, Virginia, om Kerstmis te vieren. Toen de ouders plots een vreemd geluid hoorden in de slaapkamer van hun dochter, gingen ze een kijkje nemen. En daar troffen ze haar samen aan met de jongen.

Vader Scott begon meteen tegen hem te roepen. Maar toen haalde de jongen een pistool uit en schoot beide ouders dood. Nadien schoot hij zichzelf neer. Hij verkeert nog steeds in kritieke toestand.

De politie heeft hem intussen aangeklaagd voor dubbele moord. Een motief hebben de speurders zelf nog niet genoemd, en ze konden ook niet zeggen of het Twitteraccount effectief van de jongen was.