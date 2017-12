Amerikaanse generaal waarschuwt zijn soldaten: “Er komt een oorlog aan. De vijand kijkt toe”

“Ik hoop dat ik het verkeerd heb, maar er zit een oorlog aan te komen.” De Amerikaanse generaal Robert Neller windt er geen doekjes om: de Amerikaanse soldaten die hij in Noorwegen toesprak, bereiden zich maar beter voor op een hevige strijd.

De Amerikaanse generaal Robert Neller hield zondag een toespraak voor 300 soldaten die gestationeerd zijn in Noorwegen, zijn eerste halte op zijn jaarlijkste kersttournee. Maar wie een positieve kerstboodschap verwachtte, was eraan voor de moeite.

“Ik hoop dat ik het verkeerd heb”, zei Neller tegen de troepen, “maar er komt een oorlog aan. Jullie zijn allemaal betrokken bij een hevige strijd rond informatie en politiek, bereid je dus maar voor op een zwaar gevecht.”

Neller verwacht dat Rusland en de Grote Oceaan, net als het Midden-Oosten, plaatsen zijn waar wel eens een hevige strijd geleverd zou kunnen worden.

Ook Ronald Green, sergeant-majoor van de Amerikaanse marine, trad hem bij. “Denk er gewoon aan waarom jullie hier zijn”, zei hij. “Ze kijken toe. Net zoals jullie naar hen kijken, kijken zij naar jullie. We hebben hier 300 mariniers, maar we kunnen dat aantal snel verhogen tot 3.000. We zouden de lat hoger kunnen leggen.”