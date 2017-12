Man wordt geflitst met 222 km/u, daardoor moet hij geheimpje opbiechten aan zijn vriendin

Een man die 222 kilometer per uur reed op de snelweg, verontschuldigde zich bij de agenten die hem tegenhielden en legde uit dat hij te laat zou zijn voor zijn huwelijksaanzoek als hij niet veel te snel reed. Hij kreeg meteen een huwelijkscadeau, maar niet dat waar hij op hoopte.

De 33-jarige Fransman werd vrijdagnamiddag tegengehouden omdat hij 222 kilometer per uur reed op de snelweg, waar 130 toegelaten is. Hij had nochtans een goede reden om zo snel te rijden, vertelde hij de agenten. “Hij zei hen dat hij zo snel reed omdat hij te laat zou komen voor zijn huwelijksaanzoek”, vertelt een politiebron aan RTL. “Hij zei dat hij in Spanje een hele avond had georganiseerd om zijn vriendin ten huwelijk te vragen.”

Die laatste kwam zo, dankzij de agenten, al te weten wat de plannen van haar vriend waren. “Ze heeft het op een originelere manier vernomen dan hoe het gepland was. In plaats van het in de loop van de avond te vernemen, kwam ze het nu te weten langs de snelweg op het moment dat het rijbewijs van haar vriend ingetrokken werd en zijn wagen een week in beslag genomen werd.”

De agenten deden hun job, ondanks de kerstsfeer en de trouwplannen. “Dat kan niet sympathiek lijken, maar het is beter om je rijbewijs even te verliezen dan begraven te worden. Ons toestel toonde aan dat hij 222 per uur reed, dus was de snelheid vermoedelijk echt 240.”

De man hoopte dat hij een mooi huwelijkscadeau zou krijgen van de politie - hem zo laten gaan - maar zover kwam het niet. Integendeel: hij moet binnenkort een stage volgen om zijn rijbewijs terug te krijgen. Of de vrouw ‘ja’ zei, is niet geweten.