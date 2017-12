Weduwe van Vlaamse ISIS-strijder Brian De Mulder wil terugkeren naar huis

De weduwe van Syriëstrijder wil terugkeren naar Nederland. Dat zegt de familie van de vrouw, die contact had met jihadexpert Montasser AlDe’emeh. “Ik maak me zorgen om haar, maar ook om die andere vrouwen en kinderen”, liet de moeder van de weduwe hem weten.

Onder invloed van de ronselaars van Sharia4Belgium vertrok de bekeerde Brian De Mulder in januari 2013 naar Syrië om er te strijden met de andere aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Hij overleed er in 2015, een jaar nadat hij getrouwd was met de 17-jarige Nederlandse Umm A.

Ook zijn weduwe was geradicaliseerd en met hem naar Syrië gegaan. Maar daar bleef ze na het overlijden van haar man met hun twee kinderen achter. Nu wil ze terugkomen naar Nederland, laat Montasser AlDe’emeh weten. De jihadexpert, die momenteel voor de KU Leuven werkt, gaf een open brief aan VTM Nieuws.

“De familie heeft contact opgenomen met mij”, aldus AlDe’emeh. “Na de verdrijving van ISIS uit Raqqa zouden Umm A. en haar twee jonge kinderen gevangengenomen zijn geweest. Ze waren samen met nog andere vrouwen en kinderen achtergebleven in Raqqa toen andere ISIS’ers en hun vrouwen waren weggevlucht. Sinds enkele weken vernam haar familie dat deze vrouwen en kinderen op verzoek van de Amerikanen vrijgelaten waren. Sindsdien is niets meer van hun vernomen en de familieleden vrezen het ergste.”

De moeder liet weten dat ze erg ongerust is. “Ze is in Raqqa gebleven, want ze was te bang om met haar vriendin te vluchten. We weten niet waar ze verbleven, of dat in hun huizen was of ergens anders. Ze zaten eerder in huizen met kelders zodat ze ondergronds konden schuilen. Ik ga ervan uit dat de huidige machthebbers in Raqqa afwisten van hen, maar ik weet niet of ze bewaakt werden of officieel gevangen werden genomen. We hadden vernomen dat de Amerikanen toestemming hadden gegeven om hen vrijgelaten te worden.”