Zo verliep kerstavond bij Bart De Wever: “Gelukkig stond de frietchinees paraat”

Bart De Wever bracht kerstavond door bij zijn broer in Deurne. De Antwerpse burgemeester postte op zijn Facebookpagina een foto van het avondmaal: varkenswangetjes met frieten.

Volgens de post bij de foto was het de bedoeling om bij de varkenswangetjes kroketten te eten, maar die waren blijkbaar vergeten. Daarom trok de familie De Wever naar de frietchinees, “want godzijdank zijn we in Deurne-Noord, waar de frietchinees ook op kerstavond paraat staat”, aldus De Wever op Facebook.

Vanmorgen zat de Antwerpse burgemeester alweer in de studio van Radio 1. In het programma ‘De Ochtend’ zei hij dat hij tussen kerst en nieuwjaar met zijn vrouw en vier kinderen op vakantie gaat naar Marokko.