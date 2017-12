Blessureleed Anderlecht neemt toe: nu ook Kara vermoedelijk twee maand out

Anderlecht ontvangt morgen AA Gent. Speciale match dus voor Hein Vanhaezebrouck die echter met de handen in het haar zit. Na Najar en Onyekuru (beiden vermoedelijk out tot het eind van het seizoen) blijkt nu ook dat Kara voor enige tijd moet toekijken. Hij liet zijn geteisterde knie ‘opkuisen’ en is minstens twee maand out.

Neen, het was niet de meest vrolijke Hein Vanhaezebrouck die vanmiddag de pers te woord stond in het vooruitzicht van de topper morgenavond tegen AA Gent. En daar zat het oplopend lijstje geblesseerden voor heel veel tussen. “Het is duidelijk dat de Kerstman hier niet gepasseerd is”, probeerde de Anderlecht-coach een vrolijke noot te spelen ondanks de fysieke miserie die zijn kern treft. “Bij Oneyekuru (uitgevallen tegen Eupen, red) zijn mediale band en voorste kruisband geraakt. Normaal volgt er een operatie, hij is minimum vier maar misschien zes maand out. Najar? Ook hij wordt geopereerd. Het herstel kost vier a vijf maanden, zijn seizoen is waarschijnlijk gedaan.”

Einde seizoen voor Onyekuru? Foto: Photo News

Maar dan kwam de uitsmijter. Ook rots in de branding Kara Mbodj zal de komende weken gemist moeten worden. “Kara is ook geopereerd aan zijn geteisterde knie. De schade bleek mee te vallen, de blessures zijn niet verergerd. Maar ik reken er toch op dat hij minstens twee maand niet inzetbaar zal zijn. Tel daar nog een lijst zieke spelers bij - Trebel, Harbaoui, Bruno en Joshua - plus Chipciu (vader overleden) en Stanciu (geblesseerd). Versterking? Daar ga ik niet over praten. Ik heb morgen match tegen AA Gent, transfer zijn voor na die match. We zitten ook in een moeilijke situatie gezien de overname. De nieuwe eigenaar is er pas op 1 maart. Wat betekent dat hij zich nog niet mengt in de transfers terwijl de vorige eigenaars weinig kunnen doen omdat ze weten dat ze straks geen eigenaar meer zijn. Ik weet niet hoe het de komende weken zal verlopen maar het is zeker niet makkelijk.”

Werk aan de winkel voor Hein Vanhaezebrouck Foto: Isosport

Vanhaezebrouck kan de feiten alleen maar ondergaan. “Najar en Kara waren reeds geblesseerd voor ik hier toekwam, Onyekuru is geblesseerd geraakt door een contact. Hein Vanhaezebrouck zit er dus voor niets tussen.”

Dus zal de Anderlecht-coach weer een beroep doen op de jongeren die hem ook tegen Eupen al over de streep trokken. “In tegenstelling tot Gent en Brugge, waar de kern veel breder is, heb ik niet voor iedereen een vervanger klaar. Maar de jonge gasten hebben goed gereageerd en houden de voetjes op de grond. Ze blijven nuchter, trainen goed en voegen iets toe aan de kern. Ze hebben goesting, drive en kwaliteit. Met de komst van Emilio (Ferrera, red) wordt er veel professioneler gewerkt met de beloften. Zijn aanpak staat veel dichter bij wat proftrainers voor ogen hebben. Hij eist veel en ze moeten het correct uitvoeren. Ze leren verantwoordelijkheid nemen wat het voor mij makkelijker maakt om hen te integreren.

Speciale wedstrijd

Met de komst van AA Gent speelt Vanhaezebrouck voor het eerst tegen het team dat hij eerder dit seizoen verliet en waar hij drie fantastische jaren kende. “Dit wordt heel speciaal”, bekent Vanhaezebrouck. “Ik was er meer dan drie jaar, drie fantastische jaren met zoveel successen, met het publiek dat zo close was met mij en de groep. Daar heb ik het nooit over gehad toen ik vertrok maar dat zijn dingen die je niet vergeet. Die nauwe band wordt opgefrist als je tegen hen moet spelen. Moest het in Gent geweest zijn, dan was het nog specialer. Het zal ook moeilijk zijn want ze zijn de laatste weken enorm goed aan het spelen, ondanks het feit dat ze twee keer net niet wonnen. Het voetbal dat ze momenteel spelen is heel goed.”

Yves Vanderhaeghe volgde HVH op bij AA Gent. Foto: Photo News

Dankzij opvolger Yves Vanderhaeghe? Vanhaezebrouck: “Hij kent zijn leraar goed (grijnst). Hij heeft de kwaliteiten om er veel uit te halen, op zijn manier. Ik heb in Gent veel beslissingen genomen maar de laatste die ik nam, de club verlaten, was de goede. De club heeft mij niet buitengegooid, ik ben vertrokken. Yves was de beste keuze als opvolger. Hij wist hoe ik werkte, hij wist wat hij moest veranderen. Hij heeft een andere stijl. Maar hij heeft ook een beetje geluk gehad. Ik ben oprecht blij dat Gent opnieuw top zes is. Ze spelen al een paar jaar top drie, nu staan ze opnieuw vierde. Als ze winnen, dan komen ze weer dichter. Halen ze straks de top drie, dan zou dat het vierde opeenvolgende jaar zijn. Wat bewijst dat ze het dichtst bij Brugge en ons staan.”

Toch hoopt Vanhaezebrouck morgenavond in het winnende kamp te staan. “Of ik moet winnen?”, vraagt hij zich af. “Hier staat altijd veel druk op de match. Ik stel wel vast dat we het tegen teams uit de top zes tot nu toe heel slecht hebben gedaan. We wonnen nog niet één match: twee keer Brugge, twee keer Charleroi, 1 keer Gent, Antwerp en STVV en nog niet één van die matchen konden we winnen. Dan heb je een probleem. We komen tekort op bepaalde vlakken. Kwaliteit? Dat zeggen jullie. We kunnen op moeilijke momenten geen vuist maken. Er zijn ook ‘beslissingen’ geweest die in ons nadeel speelden. Het zit tegen maar we moeten er alles aan doen om eruit te geraken, om met een positief gevoel de winterstop in te gaan.”

Bij Gent voelen een aantal spelers zich bevrijd sinds het vertrek van Vanhaezebrouck. “Daarom ben ik er ook vertrokken”, haalt HVH de schouders op. “Ik ben altijd bezig met de club niet met mezelf. Maar er zijn ook spelers die nu niet meer spelen. Hen hoor je niet. Als een coach vertrekt, beginnen spelers vaak te babbelen. Ze zouden beter babbelen als de coach er nog is.”