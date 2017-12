Rechtbank in Bahrein veroordeelt zes mensen ter dood wegens “terrorisme”

Een militaire rechtbank in Bahrein heeft maandag zes mensen ter dood veroordeeld wegens poging tot moord op de legerbevelhebber en andere “terreurdaden” in het koninkrijkje aan de Golf. Over achttien mensen werd een vonnis uitgesproken, maar acht van de beklaagden waren niet aanwezig. Behalve de zeven doodvonnissen veroordeelde de rechtbank zeven beklaagden tot elk zeven jaar cel plus het intrekken van hun Bahreinse nationaliteit. De resterende vijf werden vrijgesproken.

Tegen de vonnissen kan nog beroep worden aangetekend.

Mensenrechtenactivisten hebben ernstige twijfels over de militaire rechtbanken in het Golfstaatje, argumenterend dat zij geen eerlijk proces garanderen.

Sinds 2011, in volle Arabische Lente, is het geweld in Bahrein, de thuishaven van de Amerikaanse Vijfde Vloot, stelselmatig gestegen. Het land wordt al sinds mensenheugnis bestuurd door de soennitische minderheid, die de sjiitische meerderheid politiek onder de knoet houdt. Sjiitische eisen tot hervorming werden gewelddadig onderdrukt door de overheid, met hulp van, vooral, de grote soennitische broer uit Saoedi-Arabië.