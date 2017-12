De kerstnacht was opnieuw een drukke in de kraamklinieken. Want kerstkindjes, die laten niet op zich wachten. "De kalkoen zullen we wat later moeten opeten."

Iets voor 3 uur afgelopen nacht is Arthur geboren, het kerstkindje van Arne Maes en Sylvie Busschaert. "We stonden op het punt naar het kerstfeest te vertrekken, maar er is iets tussengekomen", zegt de fiere mama lachend.

De ouders van Arthur bouwden dan maar zelf een kerstfeestje in het ziekenhuis. "Met Snickers, frangipane en worstenbroodjes. We hebben iets mooi in de plaats gekregen. Dat is het beste cadeau dat je kan krijgen. Dus we zullen onze kalkoen wat later moeten eten."