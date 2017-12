Kerst van vele Vlamingen vergald omdat pakje niet op tijd aankomt: “Ik kreeg de melding dat er 40.000 pakjes liggen te wachten in het sorteercentrum”

Je geliefden een geschenk geven op Kerstmis. Het is een traditie die al jaren standhoudt. Nooit eerder gingen er zo veel pakjes de deur uit tijdens de feestdagen. Bij Bpost zagen ze zelfs een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Helaas bracht dat ook een risico met zich mee: niet alle pakjes konden tijdig aan huis geleverd worden. Een domper op de feestvreugde voor honderden Vlamingen.

Cindy (26) bestelde op 18 december twee gegraveerde armbanden bij mannen.sieraden.nl voor haar partner en de peter van haar dochter. “Er stond op de website dat het nog op tijd zou zijn voor Kerst, maar later kwam het bedrijf met de uitvlucht dat het in België langer zou duren. Er lag dus niets onder de kerstboom.”

Jellert bestelde op 19 december ondergoed van Calvin Klein bij Zalando voor zijn vriendin. Volgens Bpost moest het pakje zaterdag geleverd worden. Maar dat was niet het geval. “Ik heb dat gemeld aan Zalando en heb 30 procent korting gekregen op de volgende aankoop. Bij Bpost komt er geen reactie.”

Dirk (54) bestelde op 23 december een draadloze oplader bij Mediamarkt voor zijn petekind. “Het pakketje was onderweg en ik ben er een hele dag voor thuisgebleven. Tot ik bericht kreeg dat de levering pas op 26 december zou plaatsvinden. Helaas te laat om nog vlug een alternatief geschenk te zoeken. Volgend jaar ga ik dus gewoon weer naar de winkel.”

Charlotte (24) kocht een fotokalender bij Photobox voor haar moeke. Het pakje werd op maandag 18 december verzonden. “Maar tot op heden heb ik niets ontvangen. Ik heb nu dus geen cadeau kunnen geven. Schandalig.”

Patrik bestelde op 10 december een grote televisie van Samsung via de promoties van Telenet. De levering was zes dagen later gepland. “Die dag kregen we de melding dat de levering via PostNL uitgesteld zou worden tot maandag. Maar maandag was er nog steeds geen televisie. Dinsdag ook niet. En woensdag ook niet. Intussen worden wij al de hele tijd van het kastje naar de muur gestuurd. Wij hadden op kerstavond dus geen grote televisie om met de familie naar ‘Home Alone’ te kijken.”

Karen wou in een filiaal van HEMA een koffiebeker kopen. Aangezien ze daar uitverkocht waren, raadde een verkoopster haar aan om de beker online te bestellen. Die zou dan binnen 2 tot 3 werkdagen geleverd worden in een winkel. “Op 20 december kreeg ik een mail dat mijn bestelling geleverd was. Toen ik die vrijdag ging ophalen in de winkel, bleek er helemaal niets aangekomen te zijn. Het personeel snauwde me toe dat het met de drukte van de kerstdagen logisch is dat de pakjes niet op tijd geleverd worden. Ik snap dat deze periode druk is voor het personeel, maar als klanten een mail ontvangen dat de bestelling is geleverd, ga ik er ook van uit dat de bestelling effectief is geleverd.”

Themabeeld PostNL Foto: BELGAIMAGE

Jacques bestelde op 17 december twee items bij Standaard Boekhandel. Het ene item zou de volgende werkdag geleverd worden, het andere twee dagen later. “De laatste informatie van Standaard Boekhandel is dat een deel van de bestelling op 26 december wordt geleverd. Het andere later. Maar wanneer weet ik dus niet. En maar zeggen dat men op Belgische sites moet bestellen...”

Virginie (48) bestelde op 18 december speelgoed voor haar zoontje bij Dreamland. De levering zou de dag nadien gebeuren. “Maar blijkbaar is er vertraging opgelopen bij de verwerking. Niet leuk voor een kind van vijf jaar als de Kerstman niet brengt waar je echt naar verlangd hebt.”

De zoon van Nancy bestelde op 10 december enkele geschenken op Large.be. Tot op heden hebben ze niets ontvangen. “We hebben dan maar beslist om de pakjes pas op Nieuwjaar te openen.”

Sebastien bestelde op 19 december twee smartphonehoesjes bij smartphonehoesje.nl voor zijn vriendin. Zowel hij als zijn vriendin hebben nog niets ontvangen. “Als oplossing hebben we dan maar een nieuw cadeautje gekocht zodat we toch iets onder de boom konden leggen.”

Caroline (31) bestelde op 8 december een fotoboek voor haar metekind Vic (3), die een maand geleden zijn neefje Cis (11) verloor aan een hersentumor. “In het fotoboek staan heel wat foto’s van hem met Cis, maar ook met andere familieleden. Er stond dat wanneer je voor 15 december bestelt, het zeker voor Kerstmis geleverd wordt. Ik ontving maandag wel een mail dat het pakje verzonden was, maar heb sindsdien niets meer gehoord.”

Sophie (30) bestelde het boek ‘The Day after Tomorrow’ bij Bol.com. Het pakje zou vrijdagavond geleverd worden. “Maar Bol.com liet weten dat PostNL vertraging heeft en dat er 40.000 pakjes liggen te wachten in het sorteercentrum.”