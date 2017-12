Vrouw wordt 900 kilometer meegesleurd na overstroming, maar overleeft het

Vier dagen nadat haar dorp overstroomde en ze werd meegesleurd door het water, is een 25-jarige Filipijnse vrouw negenhonderd kilometer verderop op zee gered door een voorbijvarend vrachtschip.

Diana Salim werd op kerstdag in alle vroegte uit zee gevist voor de kust van Antique, een provincie die negenhonderd kilometer verwijderd is van haar dorp Sibuco in de provincie Zamboanga del Norte. De 25-jarige vrouw hield zich vast aan een stuk hout dat was losgerukt van haar huisje toen haar dorp vrijdag door de overstroming werd getroffen.

Een lokaal reddingsteam op Antique bracht burgemeester Norbideiri Edding van Sibuco op de hoogte van de redding. “Dit geeft ons hoop dat we nog anderen levend terug zullen zien”, zo reageerde hij op het lokale radiostation DXRZ. De regio van Zamboanga del Norte is de voorbije dagen bijzonder zwaar getroffen door de doortocht van de tyfoon Tembin. Minstens 74 mensen lieten er het leven.

Salim zelf vertelde het radiostation dat ze met haar ouders, broers en zussen in huis was toen het wassende water alles meesleurde. “We waren ons aan het klaarmaken voor evacuatie toen de golven kwamen en ons huis en iedereen meesleurden”, getuigde ze al huilend. “Ik heb niets gegeten en enkel regenwater gedronken terwijl ik op zee was.” Het lot van haar familie is nog niet bekend, zo stelde de burgemeester.