Grote vechtpartij in Genks café nadat man (36) vrouw aanvalt met mes

Genk - In de nacht van zaterdag op zondag brak een vechtpartij uit in een café op de Weg naar As. Politie CARMA arresteerde twee mannen.

Een 36-jarige man uit Heusden-Zolder zou omstreeks 3.00 uur het café binnengelopen zijn, dreigend met een mes. Hij zou daarbij een 36-jarige man uit Genk en een 30-jarige vrouw aangevallen hebben. Zij raakten hierdoor lichtgewond. Er ontstond een vechtpartij met meerdere cafégasten die de man trachtten buiten te werken.

Politie CARMA werd verwittigd en ging op zoek naar de verdachte. Enkele uren later kon deze in de omgeving van het café in een auto aangetroffen worden. Op de achterbank werd ook een groot mes gevonden. De man werd samen met een passagier, een veertiger uit Genk, gearresteerd.

Beide mannen zijn zondagvoormiddag verhoord. Het parket Limburg besloot hen rond de middag opnieuw in vrijheid te stellen. Het onderzoek wordt verdergezet.